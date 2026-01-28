«Нова пошта» ділиться електроенергією з українцями. Що не можна заряджати у відділеннях

«Нова пошта» назвала список гаджетів, які можна заряджати у відділеннях

Через відсутність світла українці можуть зарядити свої гаджети у відділеннях «Нової Пошти». Про це йдеться у повідомленні «Нової Пошти», інформує «Главком».

У відділенні «Нової Пошті» українці можуть зарядити такі гаджети, як телефон, ноутбук, планшет, навушники чи павербанк. Однак для економії електроенергії забороняється користуватися феном, підключати зарядні станції понад 300 Вт/год та пристрої з великим споживанням.

Крім цього, «Нова Пошта» пропонує можливість під’єднатись до їхнього Wi-Fi та провести онлайн-зустріч. Також у відділенні можна зняти готівку з комісією, без комісії та з карт NovaPay. А для мам та дітей пошта надає можливість скористатись небулайзером для інгаляції. «Попри критичний стан енергетики, відділення Нової пошти готові допомагати та ділитися електроенергією», – додають у «Новій Пошті».

Нагадаємо, що «Нова пошта» заявила про зміни в деяких тарифах з 1 грудня 2025 року. Компанія повідомила про нові ціни та доплати для певних категорій доставки. Інші тарифи не зміняться в ціні. Підвищення цін не торкнуться посилок до 2 кг. Зокрема й вартість переадресування, повернення, конверти для документів та пакети буде входити в суму доставки. Також не зміниться комісія від оголошеної цінності до 500 грн.

Раніше «Главком» писав, що користуючись послугами «Нової пошти», українці відправляють посилки не лише по Україні, але й за кордон. Проте деякі речі відправляти у міжнародних посилках заборонено. «Нова Пошта» повідомила, що заборонено відправляти за кордон.