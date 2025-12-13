Головна Світ Політика
Трамп ухилився від запитання про вільну економічну зону на Донбасі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп ухилився від запитання про вільну економічну зону на Донбасі
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зазначив, що не готовий обговорювати механізми реалізації вільної економічної зони на Донбасі

Президент США Дональд Трамп не надав конкретних пояснень щодо того, як саме функціонуватиме пропонована «вільна економічна зона» на території Донбасу. Під час спілкування з журналістами він відмовився розкривати деталі ініціативи, посилаючись на складність поточної ситуації, передає «Главком».

Трамп зазначив, що наразі не готовий обговорювати механізми реалізації цього плану, проте висловив упевненість у його життєздатності. За словами американського лідера, у позитивному результаті зацікавлена велика кількість людей.

Свою позицію він аргументував головною метою – необхідністю припинити масову загибель людей, чисельність яких, за його оцінками, сягає 25 тис. осіб щомісяця.

Як відомо, глава держави Володимир Зеленський заявив, що американська сторона хоче, щоб на території Донецької області була створена «вільна економічна зона». Для цього українські війська повинні вийти з контрольованої Україною території. 

За словами глави держави, у США очікують, що Росія піде на компроміс й не заводитиме свої війська на ту територію Донеччини, з якою вийде Україна. Однак, каже президент, не ясно хто це буде контролювати.

До слова, російський диктатор Володимир Путін провів нараду з військовим командуванням щодо російського вторгнення в Україну. Очільник Кремля заявив, що російські загарбники «продовжують виконання завдань війни й впевнено просуваються по всьому фронту». Він наказав своїм військам продовжити бойові дії.

Нагадаємо, під час телефонної розмови 10 грудня президент США Дональд Трамп у «напруженому» тоні звернувся до лідерів Німеччини, Франції та Великої Британії з проханням вплинути на президента України Володимира Зеленського. 

«Ми обговорили ситуацію в Україні досить жорсткими словами. Подивимося, що буде далі… У нас були невеликі суперечки щодо людей, і ми подивимося, як це закінчиться. Ми сказали, що перед тим, як йти на зустріч, ми хочемо дізнатися деякі речі», – сказав він журналістам у Білому домі.

