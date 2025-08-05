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Скільки військових повернулися на службу після СЗЧ: статистика

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Скільки військових повернулися на службу після СЗЧ: статистика
Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, також можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності за рішенням суду
фото з відкритих джерел

Найбільше бійців стали до строю у Збройних силах України. Також активно військові повертались до Національної гвардії та Державної прикордонної служби

З 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року завдяки спрощеному механізму повернення на службу для тих, хто вперше залишив військову частину, до війська повернулися понад 29 тис. військовослужбовців. Про це, як пише «Главком», повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Сухачов зауважив, що цей механізм надає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення. Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, за рішенням суду також можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.

Найбільше бійців за 8 місяців стали до строю у Збройних силах України. Також активно військові повертались до Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Вперше цей механізм був визначений на законодавчому рівні наприкінці 2024 року. Однак, в зв’язку із постійним притоком військовослужбовців, які бажають повернутися на службу, порядок реалізації цих норм оновлювався іншими законодавчими актами.

8 травня 2025 року президент України підписав Закон, яким продовжено дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину.

До того Верховна Рада підтримала законопроєкт, який продовжує строк добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ. За це проголосували 282 депутати. Тепер крайній строк добровільного повернення військових із СЗЧ – це 30 серпня 2025 року.

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Теги: ЗСУ армія ДБР

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