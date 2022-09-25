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Як правильно отримувати повістку і з чим прийти у військкомат: пояснення юристів

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Як правильно отримувати повістку і з чим прийти у військкомат: пояснення юристів
Після отримання повістки військовозобов'язаний повинен з'явитися до військкомату у визначені терміни
фото з відкритих джерел

Юристи радять ознайомитися зі змістом повістки та вказати, якщо та є неточності

Разом з воєнним станом в Україні триває і мобілізація. Юристи пояснили, як правильно отримувати повістку та що потрібно мати з собою у військкоматі. Про це йдеться на порталі 6262.com.

Насамперед юристи відзначили, що потрібно перевіряти правильність заповнення повістки. І лише після цього ставити свій підпис.

Що потрібно брати з собою у військкомат

Юристка Лідія Карплюк зазначила, що після отримання повістки військовозобов'язаний повинен з'явитися до військкомату у визначені терміни. Для цього потрібно взяти із собою:

  • документ, що засвідчує особу;
  • військовий квиток;
  • документи про стан здоров'я, сімейний стан, навчання;
  • будь-який інший документ, який засвідчує право на відстрочку (якщо такий є).

На що звернути увагу при врученні повістки

Водночас адвокатка Катерина Аніщенко радить не панікувати у випадку вручення повістки, а ознайомитися з її змістом, перш ніж підписати. У ній повинні бути наступні дані:

  • прізвище, ім'я та по батькові людини, якій вручають повістку;
  • місце роботи;
  • вид повістки (уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до територіального центру комплектування чи призов на військову службу);
  • дата, час і адреса – коли й куди потрібно з'явитися;
  • назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника військкомату.

Коли не потрібно поспішати підписувати повістку

«У разі, якщо ви виявили, що повістка неправильно заповнена, не поспішайте підписувати її. Перед підписом потрібно зазначити, що вона складена з порушеннями. Окремого поля для цього в порядку немає, але можна зробити напис на вільному місці, поставивши дату і підпис. Вкажіть про всі недоліки й лише потім ставте свій підпис», – наголосила адвокатка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовозобов'язаний в Україні може отримати повістку навіть через свого роботодавця. Юристи пояснили, що робити в такому разі.

Також президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо видачі повісток в громадських місцях.

Теги: повістка військомат

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