Волонтер продавав автомобілі, які ввозив з-за кордону для військових

Правоохоронці вилучили у зловмисників 28 автомобілів з іноземною реєстрацією
Очільник благодійного фонду у Кривому Розі організував нелегальну схему ввезення та продажу транспортних засобів 

Очільник благодійної організації, маючи статус волонтера, ввозив з-за кордону автомобілі нібито для передачі військовослужбовцям Нацгвардії, натомість – організував схему їх продажу. Про це, як пише «Главком», повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Фігурант залучив жінок, які переганяли транспортні засоби з-за кордону на територію України як гуманітарну допомогу. Покупців на авто шукав спільник волонтера, який рекламував продаж транспорту у соціальній мережі та займався показом машин потенційним клієнтам. Під час однієї з таких зустрічей вони запропонували військовослужбовцю НГУ придбати 4 автомобілі за $20 тис.

Під час передачі коштів поліцейські затримали зловмисників. У них були вилучені отримані гроші, банківські картки, мобільний телефон і документи на транспортні засоби. Також, як повідомляється, відбулася низка слідчих заходів за місцями проживання фігурантів й на паркувальних майданчиках у місті Запоріжжі, де також зберігалися транспортні засоби. 

Загалом вилучено 28 автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога, а також ноутбуки, чорнові записи, документи на автомобілі, копії військових квитків, техпаспортів, заявки та акти передачі транспортних засобів військовим.

Зловмисникам вручено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану з метою отримання прибутку у значному розмірі), що карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

До суду направлено клопотання про обрання обом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Кабмін врегулював питання держреєстрації автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога за спрощеною процедурою.

«Главком» писав, що співмешканці з Черкас створили фейковий телеграм-канал, у якому видавали себе за відомого українського діяча та привласнювали пожертви на потреби українського війська.

