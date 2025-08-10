Заручники у супермаркеті Львова: поліція пояснила, що трапилося

Правоохоронці затримали нападника після чого встановили його особу

У магазині «Арсен» на Чорновола трапився конфлікт між чоловіками

У соцмережах з’явилася інформація про нібито захоплення заручників у львівському супермаркеті на проспекті Чорновола. Проте правоохоронці спростували ці повідомлення і пояснили, що відбулось. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Львівської області.

Інцидент стався у супермаркеті «Арсен» на Чорновола. Близько 18:00 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про конфлікт між двома чоловіками.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, співробітники інших служб поліції Львівщини спільно з працівниками Управління патрульної поліції у Львівській області.

«На місці події поліцейські виявили чоловіка, який вчинив конфлікт з охоронцем супермаркету», – заявили в поліції.

Правоохоронці затримали нападника після чого встановили його особу. Нападником виявився 36-річний мешканець Запорізької області.

«Заборонених речей та предметів він при собі не мав. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації», – додали в поліції.

Раніше у Бердичеві Житомирської області невідомий чоловік вигріб виручку з каси крамниці, направивши на продавчиню зброю.

Також у Києві поліцейські затримали чоловіка за розбійний напад на квіткову крамницю. Зловмисник, погрожуючи ножем, забрав у продавчині виручку і втік.

«Главком» писав, що студент у столиці увірвався в обмін валют та погрожував підірвати приміщення. Він вимагав віддати йому гроші, але коли його затримали, заявив, що це «жарт».