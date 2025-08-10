Головна Країна Кримінал
Заручники у супермаркеті Львова: поліція пояснила, що трапилося

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Заручники у супермаркеті Львова: поліція пояснила, що трапилося
Правоохоронці затримали нападника після чого встановили його особу
фото з відкритих джерел

У магазині «Арсен» на Чорновола трапився конфлікт між чоловіками

У соцмережах з’явилася інформація про нібито захоплення заручників у львівському супермаркеті на проспекті Чорновола. Проте правоохоронці спростували ці повідомлення і пояснили, що відбулось. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Львівської області.

Інцидент стався у супермаркеті «Арсен» на Чорновола. Близько 18:00 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про конфлікт між двома чоловіками.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, співробітники інших служб поліції Львівщини спільно з працівниками Управління патрульної поліції у Львівській області.

«На місці події поліцейські виявили чоловіка, який вчинив конфлікт з охоронцем супермаркету», – заявили в поліції.

Правоохоронці затримали нападника після чого встановили його особу. Нападником виявився 36-річний мешканець Запорізької області.

«Заборонених речей та предметів він при собі не мав. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації», – додали в поліції.

Раніше у Бердичеві Житомирської області невідомий чоловік вигріб виручку з каси крамниці, направивши на продавчиню зброю.

Також у Києві поліцейські затримали чоловіка за розбійний напад на квіткову крамницю. Зловмисник, погрожуючи ножем, забрав у продавчині виручку і втік.

«Главком» писав, що студент у столиці увірвався в обмін валют та погрожував підірвати приміщення. Він вимагав віддати йому гроші, але коли його затримали, заявив, що це «жарт».

Заручники у супермаркеті Львова: поліція пояснила, що трапилося
Заручники у супермаркеті Львова: поліція пояснила, що трапилося
На Харківщині хлопці зґвалтували підлітка та зняли злочин на камеру
На Харківщині хлопці зґвалтували підлітка та зняли злочин на камеру
Суд обрав запобіжний захід підліткам, які влаштували теракт у Житомирі
Суд обрав запобіжний захід підліткам, які влаштували теракт у Житомирі
Командувач Чорноморського флоту РФ отримав підозру за наказ захопити українське судно
Командувач Чорноморського флоту РФ отримав підозру за наказ захопити українське судно
САП просить відсторонити очільника Антимонопольного комітету
САП просить відсторонити очільника Антимонопольного комітету
Озброєний пістолетом зловмисник пограбував магазин на Житомирщині
Озброєний пістолетом зловмисник пограбував магазин на Житомирщині

