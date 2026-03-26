Як Україні перемогти у війні? Рецепт 22-річного Героя України

Воїн наголошує, що наразі на фронті між Україною та Росією триває постійна «гонка озброєнь»

Андрій Бублик: «Яка з росіянами дипломатія? Вони ж потім ще раз полізуть»

Керівник розвідувальної групи 84-го окремого розвідувального батальйону Сухопутних військ ЗСУ Андрій Бублик, який став Героєм України у 22 роки, вважає більш реалістичною перемогу України військовим шляхом, аніж дипломатичним. Про це старший лейтенант розповів в інтерв'ю «Главкому».

На запитання, як перемогти ворога та за яких умов українці зможуть деокупувати свої території, Андрій Бублик відповів: «Коли ми будемо усувати більше цих піда*ів, ніж їх до нас приходить. Коли зробимо так, що їм буде ні за що сюди йти – не буде ні ресурсів, ні мотивації».

Ключ до перемоги розвідник бачить у масштабуванні дронів: «Це нова ніша в сучасній війні. Без дронів нам було б набагато складніше виконувати завдання, зважаючи на ту кількість росіян, яка на нас лізе».

Герой зазначив, що на полі бою між Україною та Росією триває постійна «гонка озброєнь».

«У росіян використання дронів до якогось часу було більш розвиненим, ніж у нас. Маю на увазі саме великі дрони. Натомість маленькі, такі як «Мавіки» й FPV, ми почали використовувати перші. Потім росіяни це підхопили і стали теж масштабувати.

Проблема полягає в тому, що на початку війни в нашому війську використання дронів – то були поодинокі випадки, індивідуальні ініціативи. Тоді як ворог підходив до цього більш комплексно, керуючи виробництвом на рівні держави. Усі вироби їхні йдуть із заводів, а не від волонтерів.

У нас останнім часом це теж почало набирати обертів на державному рівні. Але на початку то були суто ініціативи окремих людей, волонтерських фондів і так далі. Були люди, які в це вірили і знали, що дрони стануть дуже ефективними», – наголосив розвідник.

Натомість в успішний результат перемовин з росіянами Андрій Бублик не вірить: «Яка з росіянами дипломатія? Вони ж потім ще раз полізуть. Історія циклічна».

До слова, 24 лютого президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України пʼятьом військовослужбовцям, з яких трьом посмертно. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу орден «Золота Зірка» отримали молодша сержантка Юлія Хникіна та старший лейтенант Андрій Бублик.

Крім того, глава держави посмертно відзначив орденами лейтенанта Олега Куцина, капітана Олександра Подвишенного та старшого солдата Анатолія Степаненка.