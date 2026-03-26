Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як Україні перемогти у війні? Рецепт 22-річного Героя України

glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
фото: Офіс президента

Андрій Бублик: «Яка з росіянами дипломатія? Вони ж потім ще раз полізуть»

Керівник розвідувальної групи 84-го окремого розвідувального батальйону Сухопутних військ ЗСУ Андрій Бублик, який став Героєм України у 22 роки, вважає більш реалістичною перемогу України військовим шляхом, аніж дипломатичним. Про це старший лейтенант розповів в інтерв'ю «Главкому».

На запитання, як перемогти ворога та за яких умов українці зможуть деокупувати свої території, Андрій Бублик відповів: «Коли ми будемо усувати більше цих піда*ів, ніж їх до нас приходить. Коли зробимо так, що їм буде ні за що сюди йти – не буде ні ресурсів, ні мотивації».

Ключ до перемоги розвідник бачить у масштабуванні дронів: «Це нова ніша в сучасній війні. Без дронів нам було б набагато складніше виконувати завдання, зважаючи на ту кількість росіян, яка на нас лізе».

Герой зазначив, що на полі бою між Україною та Росією триває постійна «гонка озброєнь».

«У росіян використання дронів до якогось часу було більш розвиненим, ніж у нас. Маю на увазі саме великі дрони. Натомість маленькі, такі як «Мавіки» й FPV, ми почали використовувати перші. Потім росіяни це підхопили і стали теж масштабувати.

Проблема полягає в тому, що на початку війни в нашому війську використання дронів – то були поодинокі випадки, індивідуальні ініціативи. Тоді як ворог підходив до цього більш комплексно, керуючи виробництвом на рівні держави. Усі вироби їхні йдуть із заводів, а не від волонтерів.

У нас останнім часом це теж почало набирати обертів на державному рівні. Але на початку то були суто ініціативи окремих людей, волонтерських фондів і так далі. Були люди, які в це вірили і знали, що дрони стануть дуже ефективними», – наголосив розвідник.

Натомість в успішний результат перемовин з росіянами Андрій Бублик не вірить: «Яка з росіянами дипломатія? Вони ж потім ще раз полізуть. Історія циклічна».

Нагадаємо, керівник розвідувальної групи 84-го окремого розвідувального батальйону Сухопутних військ ЗСУ Андрій Бублик, який став Героєм України у 22 роки, називає колективні покарання та бюрократію основними недоліками нашої армії.

За словами Героя, деякі командири досі застосовують до підлеглих такі застарілі радянські методи, як колективні покарання.

До слова, 24 лютого президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України пʼятьом військовослужбовцям, з яких трьом посмертно. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу орден «Золота Зірка» отримали молодша сержантка Юлія Хникіна та старший лейтенант Андрій Бублик.

Крім того, глава держави посмертно відзначив орденами лейтенанта Олега Куцина, капітана Олександра Подвишенного та старшого солдата Анатолія Степаненка.

Читайте також:

Теги: Герой України озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На початку 2025-го Андрій Бублик почав виконувати бойові завдання на Донецькому напрямку
22-річний Герой-розвідник розповів, що його вразило в росіянах
Вчора, 22:35
Андрій Бублик зустрів повномасштабну війну на полігоні у Військовій академії
22-річний Герой України назвав два головні недоліки армії
Вчора, 21:06
У День українського добровольця президент Володимир Зеленський вручив Андрію Бублику найвищу державну нагороду
Андрій Бублик став Героєм у 22: Жодного разу не чув на свою адресу, що я малий
24 березня, 20:15
Патріарх Київський і всієї Руси-України відійшов у вічність після важкої хвороби
Порошенко, Ющенко та Кучма відреагували на смерть патріарха Філарета: головні заяви
20 березня, 18:07
Титаренко народився 13 вересня 1994 року в селищі Борова Ізюмського району, що на Харківщині
Загинув, рятуючи поранених. Згадаймо Героя України Владислава Титаренка
18 березня, 09:00
Президент наголосив, що тисячі українських добровольців як у різні часи нашої історії, так і зараз своїм вибором і вірою в Україну допомогли мільйонам інших
Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня українського добровольця
14 березня, 17:35
Олександр Довгач захищав Київщину, Харківщину, Херсонщину та острів Зміїний
Під час бойового завдання загинув пілот, Герой України Олександр Довгач
9 березня, 16:34
У свої петиції Гераскевич закликає запровадити проти Бубки санкції, а також позбавити його звання Герой України
Петиція Гераскевича щодо санкцій проти Бубки набрала понад 5 тис. голосів за дві доби
1 березня, 09:45
У жовтні 2016 року, у 19 років, Ігор прийняв свідоме рішення стати на захист України
Під час штурму прикрив собою побратимів. Згадаймо Героя України Ігоря Замоцького
1 березня, 09:00

Суспільство

Чи повернуться українці в Україну? Ексглава МЗС висловив прогноз
Чи повернуться українці в Україну? Ексглава МЗС висловив прогноз
Як Україні перемогти у війні? Рецепт 22-річного Героя України
Як Україні перемогти у війні? Рецепт 22-річного Героя України
Боронив Україну з початку війни. Згадаймо Романа Петріва
Боронив Україну з початку війни. Згадаймо Романа Петріва
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
Окупанти на Луганщині зобов’язали вчителів шпигувати за соцмережами школярів
Окупанти на Луганщині зобов’язали вчителів шпигувати за соцмережами школярів
День Національної гвардії України: історія свята, привітання у прозі та листівках
День Національної гвардії України: історія свята, привітання у прозі та листівках

Новини

В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua