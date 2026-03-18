Загинув, рятуючи поранених. Згадаймо Героя України Владислава Титаренка

Ірина Міллер
Титаренко народився 13 вересня 1994 року в селищі Борова Ізюмського району, що на Харківщині
28-річного хірурга, лейтенанта медичної служби Владислава Титаренка посмертно відзначено найвищою державною нагородою – званням Героя України та орденом «Золота Зірка»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Владислава Титаренка.

Лейтенант медичної служби хірург Владислав Титаренко загинув 5 серпня 2023 року під час виконання професійного обов’язку на Харківщині, де він до останнього рятував життя українських захисників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Владислав Титаренко народився 13 вересня 1994 року в селищі Борова Ізюмського району, що на Харківщині. Навчався у харківській гімназії № 172, а після її завершення вступив до Харківського національного медичного університету.

«Під час тривалого лікування вдома він переглянув серіал «Доктор Хаус». Харизматичний образ головного персонажа та події, що відбувалися в лікарні, сподобалися юнакові. Тож на сімейній нараді він твердо вирішив бути лікарем-хірургом», – пригадує мама Владислава.

Чоловік завершив медичний, здобувши диплом із відзнакою. У 2017 році закінчив військову кафедру та отримав звання молодшого лейтенанта медичної служби запасу. Після інтернатури працював хірургом у 25-й клінічній лікарні міста Харкова. Із початком великої війни у цій же лікарні Владислав став надавати допомогу пораненим.

У грудні 2022-го був мобілізований до військового шпиталю у Харкові. Через певний час його направили рядовим лікарем-хірургом до одного з визначених районів займатися пораненими воїнами. Протягом кількох місяців Владислав обіймав посаду командира передової хірургічної групи та основного хірурга.

На фронті – розповіла в одному з інтерв’ю мати чоловіка – його називали «Антисмутком». Це через його здібність заспокоїти людей після напруженої роботи.

Від початку повномасштабного вторгнення і до червня 2022 року Титаренко жив у лікарні, надаючи допомогу пораненим
фото з архіву Оксани Титаренко, мами Героя

5 серпня 2023 року росіяни вдарили керованою авіабомбою по центру переливання крові у селі Кругляківці на Харківщині. Тоді загинули двоє людей, серед них – Владислав Титаренко. Він саме виконував свій професійний обов’язок і рятував життя українських захисників.

«Він не боявся жодних професійних викликів: виконував складні операції, працював у інфекційному відділенні під час пандемії коронавірусу, а з початком великої війни спершу надавав допомогу пораненим в одній із харківських лікарень, згодом – у військовому шпиталі», – написали про Владислава Титаренка на сторінці МОЗ у соцмережі.

28-річного хірурга, лейтенанта медичної служби Владислава Титаренка посмертно відзначено найвищою державною нагородою – званням Героя України та орденом «Золота Зірка». Мати Владислава Оксана Титаренко дізналася про нагородження сина від керівника харківського шпиталю.

Раніше Харківська обласна рада нагородила Владислава Знаком пошани «За заслуги перед Харківщиною» посмертно.

«Жодна нагорода не замінить мені сина. Але я розумію, наскільки це нагородження важливе для тих хлопців та дівчат, які зараз працюють у шпиталях, у стабілізаційних пунктах. Я розумію, наскільки це важливо для мого молодшого сина – йому 16 років. Ці нагороди, це визнання важливі для лікарів. Лікарі – це люди, які ніколи не збиралися воювати. Завжди хотіли зберігати життя, підвищувати якість життя. Усі лікарі шпиталів – герої», – розповідала мама Героя..

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

