Як змінився рівень довіри до Зеленського протягом війни: інфографіка

Не дивлячись на низхідну динаміку, президенту довіряє більшість українців

В Україні зростає критика органів влади – наразі 62% громадян довіряють президенту Володимиру Зеленському (не довіряють 18%). Про це йдеться у результатах опитування, опублікованих виконавчим директором КМІС Антоном Грушецьким.

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У випадку президента є низхідна динаміка, проте він зберігає переважну довіру серед української громадськості. У грудні 2022 року 84% довіряли Володимиру Зеленському, не довіряли – 5%. З одного боку, зафіксовано суттєве зниження рівня довіри, але, з іншого боку, президент лишається однозначно позитивним із значним переважанням тих, хто йому довіряє.

В той самий час, порівняно із груднем 2021 року відбулося суттєве підвищення рівня довіри до Володимира Зеленського – тоді йому довіряли лише 27% українців, а 50% - не довіряли.

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«Наростання критики і зниження довіри владі, скоріше за все, є наслідком, з одного боку, несправджених очікувань на цей рік та, з іншого боку, претензіями щодо ефективності та прозорості діяльності. Важливо, що при цьому критика наразі не переростає у вимоги виборів (зараз абсолютна більшість проти будь-яких виборів), а також що більшість українців зберігають довіру Президенту», – зазначив виконавчий директор КМІС.

Грушецький додав, що президент зберігає високу легітимність, що потрібно для «підтримання керованості державних інституцій у цей складний період та для проведення складних перемовин із Західними партнерами».

До слова, незважаючи на постійні провокативні дописи депутатки Мар’яни Безуглої на адресу Головнокомандувача ЗСУ протягом тривалого часу, 88% українців довіряють Валерію Залужному (не довіряють – лише 4%).