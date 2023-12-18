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Як змінився рівень довіри до Зеленського протягом війни: інфографіка

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як змінився рівень довіри до Зеленського протягом війни: інфографіка
Падіння рівня довіри пояснюється несправдженими очікуваннями на цей рік
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Не дивлячись на низхідну динаміку, президенту довіряє більшість українців

В Україні зростає критика органів влади – наразі 62% громадян довіряють президенту Володимиру Зеленському (не довіряють 18%). Про це йдеться у результатах опитування, опублікованих виконавчим директором КМІС Антоном Грушецьким.

У випадку президента є низхідна динаміка, проте він зберігає переважну довіру серед української громадськості. У грудні 2022 року 84% довіряли Володимиру Зеленському, не довіряли – 5%. З одного боку, зафіксовано суттєве зниження рівня довіри, але, з іншого боку, президент лишається однозначно позитивним із значним переважанням тих, хто йому довіряє.

Як змінився рівень довіри до Зеленського протягом війни: інфографіка фото 1

В той самий час, порівняно із груднем 2021 року відбулося суттєве підвищення рівня довіри до Володимира Зеленського – тоді йому довіряли лише 27% українців, а 50% - не довіряли.

«Наростання критики і зниження довіри владі, скоріше за все, є наслідком, з одного боку, несправджених очікувань на цей рік та, з іншого боку, претензіями щодо ефективності та прозорості діяльності. Важливо, що при цьому критика наразі не переростає у вимоги виборів (зараз абсолютна більшість проти будь-яких виборів), а також що більшість українців зберігають довіру Президенту», – зазначив виконавчий директор КМІС.

Грушецький додав, що президент зберігає високу легітимність, що потрібно для «підтримання керованості державних інституцій у цей складний період та для проведення складних перемовин із Західними партнерами».

До слова, незважаючи на постійні провокативні дописи депутатки Мар’яни Безуглої на адресу Головнокомандувача ЗСУ протягом тривалого часу, 88% українців довіряють Валерію Залужному (не довіряють – лише 4%).

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Теги: президент українці соцопитування

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