Український снайпер, який побив світовий рекорд, потрапив на обкладинку The Wall Street Journal

Кулі знадобилося приблизно дев'ять секунд, щоб ліквідувати окупанта на відстані у 3800 м

На перших шпальтах американської газети The Wall Street Journal вийшов матеріал про українського снайпера Вʼячеслава Ковальського, який встановив снайперського пострілу для бойових умов, знищивши ворога на дистанції майже у 4 км. Інтерв’ю з бійцем опублікувало видання The Wall Street Journal.

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58-річний колишній бізнесмен та стрілець-спорстсмен, а нині снайпер підрозділу контррозвідки Служби безпеки України В’ячеслав Ковальський здійснив свій постріл незадовго до світанку 18 листопада. Разом зі своїм напарником, який розраховував відстань, швидкість вітру та інші параметри, він облаштував позицію на протилежному від російських військових березі Дніпра в Херсонській області.

Двоє бійців спостерігали за групами російських військових, які рубали ліс. Вони розцінили їх незначними цілями для пострілу. Однак ближче до обіду до них прибула група з п’яти солдатів, і Ковальський помітив, як один з них інструктує інших – це був офіцер.

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Вʼячеслав Ковальський та його напарник годинами лежали на морозі, щоб в потрібний момент зробити постріл. Але перед цим потрібно було вирахувати багато елементів, серед яких швидкість вітру, відстань та інші.

На кадрах, знятих бійцями, можна побачити, що кулі знадобилося приблизно дев'ять секунд, щоб досягти своєї цілі на відстані у 3800 м.

За словами Ковальського, куля влучила в область грудей або живота росіянина. Він упевнений, що солдат загинув. За його словами, куля, яку вони використали, була настільки великою та летіла з такою швидкістю, що вижити після такого влучення було б неможливо.

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Ліворуч кастомна куля, яку роблять в Україні, а праворуч – звичайна куля фото: The Wall Street Journal

Цей постріл побив попередній світовий рекорд у 3500 м встановлений у 2017 році канадським снайпером.

«Я думаю, що росіяни тепер дізнаються, на що здатні українці. Нехай сидять вдома і бояться», – сказав Ковальський.

Український снайпер Вʼячеслав Ковальський встановив світовий рекорд для бойових умов, знищивши ворога на дистанції приблизно 4 км фото: The Wall Street Journal

Рекордний постріл було здійснено з гвинтівки «Володар Обрію», яка розроблена в Україні компанією з такою ж назвою. Гвинтівка використовує спеціальний боєприпас калібру 12,7 мм, а ефективна дальність снайперського пострілу 2500 м. Гвинтівка створювалася як антиматеріальна, тобто для боротьби з важливими цілями противника: пробити БТР у борт або знищити оптику танку. Також вона дає змогу знищувати ПТРК й інші ворожі об’єкти.

Гвинтівка «Володар обрію» фото з відкритих джерел

Раніше команда The New York Times провела тиждень разом з українською снайперською групою на півдні країни. Вони читали звіти про місії снайперів та брали інтерв'ю у снайперів, інструкторів і тренерів по всій Україні, щоб зрозуміти цю «закулісну» війну, яку ведуть добре підготовлені стрільці.