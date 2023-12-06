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Ірландія змінює виплати для біженців: на яку суму зможуть розраховувати українці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірландія змінює виплати для біженців: на яку суму зможуть розраховувати українці
Ірландія виплатить додаткові кошти українським біженцям
фото із відкритих джерел

Українці, яким не вистачило житла у Ірландії, зможуть отримувати виплати від держави 

Біженці у Ірландії, які не можуть отримати житло, отримуватимуть у 2024 році щотижневу виплату у розмірі €75 відповідно до плану, наданого Кабінетом міністрів країни. Про це пише RTÉ News.

Джерела в уряді назвали цей захід тимчасовим і відповідним тому, що пропонується в інших державах Європейського Союзу. Пропозицію узгодили після того, як віце-прем'єр Міхол Мартін заявив: уряд дуже стурбований перспективою того, що прохачі притулку спатимуть у наметах і це викличе ризик для здоров'я та безпеки.

Зокрема, як пише видання, 32 заявникам на міжнародний захист не запропоновано державне житло, коли вони звернулися до Управління міжнародного захисту 

Цифри надані Департаментом інтеграції (Department of Integration), який також заявив, що більше не може надавати житло всім претендентам на міжнародний захист через гостру нестачу житла. За потреби людям будуть надані намети та спальні мішки.

Усього за минулі вихідні розмістили 107 осіб, однак з понеділка країна не в змозі розмістити всіх через «різні проблеми», які перебувають поза контролем департаменту, які призвели до нестачі житла. Раніше його представник повідомив, що жінок та дітей, як і було обіцяно, розселятимуть.

В даний час в Ірландії розміщено понад 100 тис. осіб, з них:

  • понад 74 тис.  – українці, які втекли від війни;
  • близько 26 тис. – інші прохачі міжнародного захисту.

У департаменті заявили, що зроблять усе можливе, щоб не допустити того, щоб нерозміщені прохачі міжнародного захисту стали бездомними і спали на вулицях.

Водночас Мартін назвав ситуацію із житлом у Ірландії складною. Він визнає, що військові дії в Україні мали величезний вплив на доступне житло. Але Ірландія всередині країни продовжуватиме виконувати свої юридичні та міжнародні зобов'язання та робитиме все можливе для надання житла.

Міністр інтеграції Родерік О'Горман заявив, що розробляються додаткові заходи підтримки:

  • збільшення щотижневої допомоги для прохача міжнародного захисту у розмірі €38.80 у разі, якщо їм не запропоновано житло;
  • заходи щодо виявлення прохачів притулку, які мешкають на вулиці.

Надзвичайно тривожна ситуація складась із наближенням різдвяних свят і погіршенням погодних умов. За словами голови офісу УВКБ ООН в Ірландії Енді О'Ніл, у період із січня по червень цього року понад 1500 прохачам притулку спочатку не було запропоновано житло після прибуття до країни. Він вважає, що обіцянка знайти житло для жінок і дітей є досить позитивним підходом, але додав, що долю самотніх чоловіків також слід взяти до уваги.

О'Ніл зазначив, що за останні півтора роки Ірландія досягла помітних успіхів у наведенні порядку із біженцями. Цього року ситуація по новоприбулих була відносно стабільною, а кількість необхідного житла була передбачуваною протягом багатьох місяців. Він пропонує розглядати ситуацію з житлом для біженців як тимчасову, сподіваючись, що вона якось вирішиться.

Нагадаємо, Ірландія змінила правило проживання для українських біженців. Відтепер особам із тимчасовим захистом дозволять виїжджати у різдвяний період із країни без втрати безкоштовного житла. 

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Теги: вихідні свята Ірландія українці військові житло біженці втрати

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