Яке релігійне свято відзначається 22 червня 2026: традиції та молитва

Свята 22 червня в церковному календарі – День пам’яті святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського

22 червня православна церква за новоюліанським календарем вшановує пам'ять священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Це свято присвячене незламності віри, духовній мужності та самовідданому служінню Церкві святителя, який у IV столітті відстоював православне вчення, зазнавав переслідувань за свої переконання та до останнього залишався вірним християнським ідеалам.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 22 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті священномученика Євсевія, єпископа Самосатського

Священномученик Євсевій Самосатський жив у IV столітті та був єпископом міста Самосати в Сирії в один із найскладніших періодів для християнської Церкви. Саме тоді поширювалося аріанство – вчення, яке заперечувало божественну природу Ісуса Христа. Євсевій став одним із найпослідовніших захисників рішень Першого Нікейського собору та православного вчення. Завдяки своєму авторитету він об'єднував християнські громади, підтримував священнослужителів і допомагав зберігати єдність Церкви попри тиск з боку прихильників єресі та світської влади.

За свою тверду позицію святитель неодноразово зазнавав переслідувань і був відправлений у заслання за наказом імператора Констанція II, який підтримував аріан. Попри небезпеку, Євсевій продовжував служіння, подорожуючи різними регіонами та зміцнюючи православні громади. За церковними переказами, він часто відвідував міста та села під виглядом воїна, щоб уникнути переслідувань і таємно підтримувати вірян. Його діяльність відіграла важливу роль у збереженні православ'я на території Сирії та Малої Азії.

Мученицька смерть святого настала близько 380 року. Під час одного з пастирських візитів до міста Доліхіна жінка-аріанка скинула з даху будинку черепицю, яка смертельно поранила єпископа. Навіть перед смертю Євсевій залишився вірним християнським принципам, закликавши своїх учнів не мститися винуватиці та пробачити її. Саме за мужність, вірність вірі та самопожертву Церква вшановує його як священномученика, а його життя вважається прикладом стійкості, милосердя та відданого служіння Богові й людям.

Молитви дня

У день вшанування пам’яті священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, віряни можуть звернутися до святого з молитвою про зміцнення віри, мужність у випробуваннях, захист від неправди та духовну стійкість.

О священномученику Євсевіє, вірний служителю Христовий і ревний захиснику православної віри! Ти не злякався переслідувань, вигнання і страждань, але до кінця зберіг вірність Господу та Його святій Церкві. Почуй нас, що з вірою звертаємося до тебе, і випроси у Всемилостивого Бога для нас міцність духу, чистоту серця, мудрість у житті та непохитність у добрих справах. Допоможи нам долати спокуси, зміцни нашу віру в часи випробувань, навчи нас прощати кривдників і завжди залишатися на шляху правди та любові. Моли Господа за Україну, за її захисників, за мир, справедливість і благополуччя нашого народу. Нехай твоїми молитвами Господь дарує нам здоров’я душі й тіла, охороняє від усякого зла та веде дорогою спасіння. Амінь.

Також цього дня доречно звернутися до Бога з короткою молитвою:

Господи, укріпи мою віру, даруй мені мужність у випробуваннях, мудрість у рішеннях і мир у серці. За молитвами священномученика Євсевія допоможи мені залишатися вірним добру, правді та Твоїй святій волі. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву Євсеєв день. Цей день в давнину вважався періодом особливого зв'язку з природою та часом, коли літо остаточно вступало у свої права після сонцестояння.

Наші предки вірили, що саме в цей період можна передбачити, яким буде літо та майбутній урожай:

Якщо вранці на траві багато роси – буде щедрий урожай зернових.

Дощ 22 червня віщує вологе літо та добрий врожай грибів.

Якщо 22 червня сонячно й ясно, літо буде теплим і врожайним, без затяжних дощів.

Бджоли активно літають і гудуть біля вуликів – найближчими днями встановиться тепла й сонячна погода.

Якщо ластівки літають низько над землею – незабаром піде дощ.

Ясне зоряне небо ввечері обіцяє кілька днів гарної погоди.

Сильний вітер цього дня вважався провісником змін у погоді.

Дощ у цей день – ознака вологого літа, але гарного врожаю грибів і трав.

Якщо сонце заходить у червоному серпанку – на спеку та суху погоду.

Що категорично не можна робити цього дня

Щоб не притягнути в життя неприємності та зберегти гармонію в родині, 22 червня намагалися суворо дотримуватися таких заборон:

Не можна вирушати в далеку дорогу в першій половині дня – вважалося, що поїздка буде невдалою і принесе фінансові втрати.

Заборонено сваритися, конфліктувати та кричати – будь-яка сварка на Євсевія затягнеться надовго і серйозно зіпсує стосунки з близькими.

Не варто позичати гроші або речі – разом із ними з дому може піти добробут та фінансова удача.

Не можна обманювати й пліткувати – у цей період брехня швидко повернеться проти того, хто її поширює.

Що рекомендували робити цього дня

За народними традиціями, 22 червня було сприятливо працювати на землі, доглядати городину, заготовляти лікарські трави та молитися за добробут родини. Вважалося, що будь-яка праця, виконана з добрими намірами, принесе користь і достаток.