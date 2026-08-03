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Названо області, де найбільше боржників за комунальні послуги

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Названо області, де найбільше боржників за комунальні послуги
Понад 800 тисяч боргів за комуналку нарахували в Україні
фото: glavcom.ua

За пів року в Україні відкрили понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень

За перші шість місяців 2026 року до Єдиного реєстру боржників внесли понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень через заборгованість за комунальні послуги. Найбільше нових боржників зареєстрували у Харківській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження Опендатабот.

За даними аналітиків, від початку року в Україні відкрили 108 561 виконавче провадження через борги за комунальні послуги. Водночас 70 206 із них, або 65%, залишаються відкритими та несплаченими.

Названо області, де найбільше боржників за комунальні послуги фото 1
фото: Опендатабот

Станом на початок липня в Єдиному реєстрі боржників налічується 829 768 проваджень, пов'язаних із заборгованістю за комунальні послуги. При цьому 62% із них завершені, однак це не означає, що борги були погашені. Провадження можуть закривати й через неможливість стягнення або з інших підстав, але записи про боржників залишаються у реєстрі.

Найбільше нових боргів цього року зафіксували у Харківській області – 22 171 провадження, або 20% від загальної кількості. Друге місце посіла Дніпропетровська область із 19 636 новими справами (18%), третє – Миколаївська область, де відкрили 12 841 провадження (12%).

Названо області, де найбільше боржників за комунальні послуги фото 2
фото: Опендатабот

Найчастіше українці накопичують борги за теплопостачання – на цю категорію припадає 43% усіх нових проваджень. Ще 18% стосуються водопостачання, 12% – житлового обслуговування, 11% – газопостачання, а 9% – електропостачання.

Названо області, де найбільше боржників за комунальні послуги фото 3
фото: Опендатабот

Найбільшу частку нових боргів мають українці віком від 46 до 60 років – 35% усіх відкритих проваджень. Майже чверть припадає на пенсіонерів, ще 24% – на громадян віком від 36 до 45 років.

Названо області, де найбільше боржників за комунальні послуги фото 4
фото: Опендатабот

За даними Опендатабот, жінки стали фігурантками 60 141 нового виконавчого провадження, що становить понад половину всіх нових справ. Найбільшу кількість нових боргів зафіксували у жительки Миколаївської області 1952 року народження – щодо неї відкрили 15 проваджень за борги за електропостачання. П'ять із них уже завершені, однак записи про них залишаються у реєстрі.

Аналітики також звернули увагу, що окремі виконавчі провадження залишаються відкритими понад дев'ять років. Один із найстаріших боргів стосується жительки Чернігівської області за теплопостачання, інший – жителя Львівської області за водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, газопостачальні компанії оприлюднили тарифи для побутових споживачів на серпень. Для населення працюють вісім постачальників газу: чотири з них пропонують лише річні тарифні плани, ще чотири – як річні, так і місячні. Річні тарифи залишилися без змін і становлять від 7,96 до 9,99 грн за кубометр, тоді як місячні пропозиції у серпні коливаються від 8,46 до 27,59 грн за кубометр. Водночас базовими для більшості побутових споживачів залишаються саме річні тарифні плани, а перейти на місячний тариф можна лише за власним бажанням.

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Теги: комуналка кредит борг

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