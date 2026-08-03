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Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Сергія Фомича

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Сергія Фомича
Сергію Фомичу назавжди 52 роки
колаж: glavcom.ua

Фомич підписав контракт зі Збройними силами України ще у 2016 році 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Фомича.

52-річний солдат Сергій Фомич загинув 9 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Сергій Фомич народився 1 липня 1972 року в Рівному. Навчався у загальноосвітній школі №11, а згодом здобув фах зварювальника у місцевому професійно-технічному училищі.

Після навчання працював за спеціальністю у фірмі «Інсеко». У 2016 році підписав контракт зі Збройними силами України та служив у ремонтній роті. З перших днів повномасштабного вторгнення Сергій Фомич перебував у військовій частині, звідки став на захист Батьківщини.

«Він був оптимістом у житті, завжди умів всіх розвеселити. Навіть у важких ситуаціях Сергій знаходив позитив та зустрічав випробування з гумором. Завжди приходив на допомогу рідним та друзям, обожнював онуків і тішив їх подарунками. Для побратимів Сергій був надійним товаришем, з яким не страшно було йти ні в розвідку, ні на бойове завдання. У молодості чоловік займався боксом у Рівненській спортшколі №5. Це був справжній патріот України», – розповіла дружина захисника.

З перших днів повномасштабного вторгнення Сергій Фомич перебував у військовій частині, звідки став на захист Батьківщини
З перших днів повномасштабного вторгнення Сергій Фомич перебував у військовій частині, звідки став на захист Батьківщини
фото: Рівненська міська рада

52-річний солдат Сергій Фомич загинув 9 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали рідним для гідного поховання.

Поховали захисника 31 липня 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

У захисника залишилися дружина, двоє дітей, батько, двоє онуків та дві сестри.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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