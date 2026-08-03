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Міноборони повідомило, скільки часу залишилося на повернення після СЗЧ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Міноборони повідомило, скільки часу залишилося на повернення після СЗЧ
подати рапорт за спрощеною процедурою можна до 20 вересня 2026 року включно
фото: Міноборони України

Спрощеною процедурою можна скористатися лише до визначеної дати

Міністерство оборони України нагадало про наближення завершення програми спрощеного повернення на військову службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Подати рапорт за спеціальною процедурою можна лише до 20 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Хто може скористатися програмою та які строки

У відомстві зазначили, що військовослужбовці, які відповідають умовам програми, можуть подати рапорт до 20 вересня 2026 року включно. Право на участь мають військовослужбовці, у яких факт самовільного залишення частини був зафіксований до 12 червня 2026 року включно.

Спрощена процедура поширюється на військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту. Після завершення визначеного терміну скористатися програмою вже буде неможливо.

Які можливості передбачає програма

У Міноборони нагадали, що в межах програми військовослужбовець може самостійно обрати нову військову частину зі спеціального переліку, вказати бажаний напрям служби, попередній досвід та навички, а також прибути безпосередньо до нового підрозділу без проходження через Військову службу правопорядку чи батальйони резерву.

Після зарахування військовослужбовцю відновлюють грошове, продовольче та інші види забезпечення. Крім того, протягом шести місяців його не можуть перевести до іншої військової частини без письмової згоди.

У Міністерстві оборони повідомили, що для повернення відкрито понад 70 підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Йдеться про механізовані, штурмові, десантні, артилерійські, безпілотні та інші підрозділи, які потребують військовослужбовців різних спеціальностей.

Водночас у відомстві наголосили, що кількість вакантних посад за окремими напрямами обмежена, тому рекомендують не відкладати подання рапорту.

Як подати документи

Подати документи можна трьома способами: через застосунок «Армія+», безпосередньо до військової частини (для військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту) або через 1-й чи 2-й центр рекрутингу Збройних сил України.

Після подання рапорту з військовослужбовцем зв'яжуться рекрутери. Під час розгляду враховуватимуть його попередній досвід, військову спеціальність, побажання щодо служби та потреби обраного підрозділу.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони розширило програму добровільного повернення після СЗЧ. Відтепер військовослужбовці можуть обрати для подальшої служби понад 70 підрозділів ЗСУ, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. У Міноборони зазначили, що це дає змогу самостійно визначити бажаний напрям служби, посаду та командира, а також використати попередній військовий досвід.

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Теги: Міноборони ТЦК мобілізація

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