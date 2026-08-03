В Україні спека до 38°: погода на 3 серпня 2026 року

На півдні та південному заході України 3 серпня очікується сильна спека до 38° – один із найспекотніших днів літа

Вдень у столиці синоптики обіцяють аномальні 32–34° тепла

У понеділок, 3 серпня, Україна входить у новий тиждень під знаком серйозної спеки: на більшій частині країни до 30–34°, а на півдні та південному заході місцями сильна спека сягне 35–38°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива – але навіть хмари не врятують від пекучого серпневого сонця. Опадів не прогнозується, лише у більшості західних та північних областей вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза – невеличке освіження для тих, кому пощастить. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с – надто слабкий, щоб принести прохолоду. Температура вночі 15–20°; вдень 30–34°, а у більшості південних та південно-західних областей місцями сильна спека 35–38°.

У понеділок, 3 серпня, у Києві хмарність мінлива. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ і гроза – втім, вони навряд чи суттєво охолодять розпечене повітря. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі 15–20°, вдень 30–34°; у Києві – особливо відчутна спека: вночі 18–20°, вдень 32–34°.

Нагадаємо, наприкінці липня Україна пережила кілька хвиль негоди з грозами та шквалами, після яких антициклон приніс сухі й теплі дні. Тепер же тепло переростає у справжню спеку. Синоптики вже розповіли, яким буде серпень в Україні: місяць обіцяє бути спекотним і мінливим.

На тлі аномальної температури медики нагадують, як пережити екстремальну спеку без шкоди для здоров'я. Детальніше про прогноз на найближчі дні – у прогнозі на тиждень.