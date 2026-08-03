Ексдержсекретар МЗС Баньков отримав запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд відправив колишнього посадовця під варту, але визначив альтернативу у вигляді багатомільйонної застави

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ Олександру Банькову, якого підозрюють у причетності до заволодіння коштами міжнародної допомоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Transparency International Ukraine.

Суд застосував до Олександра Банькова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн грн.

За даними слідства, Банькова та його ймовірних спільників підозрюють у привласненні коштів, які посольство Японії в Україні та один з американських фондів перерахували для підтримки Збройних сил України та цивільного населення в умовах війни. Слідство вважає, що отримані кошти учасники схеми легалізували через низку юридичних і фізичних осіб.

Під час розгляду клопотання прокурор заявив, що Баньков фактично контролював громадську організацію «Центр сприяння міжнародного співробітництва» та сприяв укладенню меморандуму з Міністерством закордонних справ. За версією слідства, саме на рахунки цієї організації надходили кошти міжнародних донорів.

Прокурор також наголошував на наявності ризиків, які, на думку сторони обвинувачення, виправдовують тримання під вартою. Зокрема, йшлося про можливість переховування підозрюваного, знищення документів та впливу на інших фігурантів справи і свідків.

Захист наполягав, що підозра є необґрунтованою, та заперечував незаконне використання коштів міжнародних донорів, зокрема посольства Японії.

Після розгляду матеріалів справи Вищий антикорупційний суд постановив взяти Банькова під варту, визначивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП повідомили про викриття схеми із заволодіння міжнародною допомогою, призначеною для підтримки України під час повномасштабної війни. За версією слідства, організатором схеми був колишній державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Баньков, який нібито використовував підконтрольну громадську організацію для отримання та подальшої легалізації донорських коштів.