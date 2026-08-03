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Окупаційна влада залишила два міста Луганщини без водопостачання

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Окупаційна влада залишила два міста Луганщини без водопостачання
Окупований Алчевськ знову залишився без води
фото: Суспільне

Через аварії на водогоні жителі Алчевська та Перевальська залишилися без води на невизначений термін

Тимчасово окуповані Алчевськ і Перевальськ Луганської області залишилися без централізованого водопостачання через аварії на водогоні. Коли подачу води буде відновлено, окупаційна влада не повідомляє. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексія Харченка.

За словами Харченка, ситуація є наслідком багаторічної бездіяльності окупаційної влади, яка не забезпечує належне утримання комунальної інфраструктури на захоплених територіях.

«Чим довше місто чи село перебуває під російською окупацією, тим більше проблем там виникає. Особливо це відчувається в населених пунктах, захоплених у 2014 році. Там протягом 12 років комунальні служби не роблять майже нічого. Таке ставлення призводить до регулярних аварій на комунікаціях. Так, вже вкотре без водопостачання залишилися жителі Алчевська та Перевальська», – зазначив очільник Луганської ОВА.

Він також повідомив, що в окупованих Брянці та Кадіївці подачу води скоротили на 80%. При цьому питну воду місцевим жителям не підвозять, а про терміни відновлення нормального водопостачання не повідомляють.

Окрім цього, за словами Харченка, російська окупаційна адміністрація знову повернулася до планів будівництва шести сміттєзвалищ, про які вперше заявила ще чотири роки тому. Водночас жоден із цих проєктів так і не був реалізований, а частину з них згодом взагалі заморозили.

Тепер окупаційна влада вирішила укласти угоду на розроблення проєктно-кошторисної документації для комплексу з переробки відходів в Антрациті. «ПКД має бути готова за 1,5 роки – тобто до кінця 2027 року. Потім знов щось вигадають», – зауважив Харченко.

Нагадаємо, що у Володимирській області Росії безпілотники атакували логістичний комплекс компанії Wildberries. Під удар потрапив склад у селі Хрястово. Інформацію про атаку спочатку поширили російські моніторингові Telegram-канали, а згодом її підтвердила пресслужба компанії. 

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Теги: дрон ЗСУ Луганщина вода

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