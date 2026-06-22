Яке релігійне свято відзначається 23 червня 2026: традиції та молитва

Свята 23 червня в церковному календарі – день пам'яті мучениці Агрипини Римської

23 червня за новоюліанським церковним календарем Православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Агрипини Римської – однієї з ранньохристиянських святих, яка стала символом незламності віри та відданості християнським цінностям в часи жорстоких переслідувань християн у Римській імперії.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 23 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святої мучениці Агрипини Римської

За церковними переказами, Агрипина народилася в Римі у III столітті в благочестивій християнській родині. Від раннього віку вона присвятила своє життя Богові, відмовившись від шлюбу та мирських благ. Свята обрала шлях духовного служіння й дотримувалася християнських чеснот у час, коли сповідування християнства могло коштувати людині життя.

Період її життя припав на роки правління імператора Валеріана, який увійшов в історію як один із найжорстокіших гонителів християн. У 257–258 роках він видав укази, що передбачали переслідування вірян, арешти духовенства та покарання для тих, хто відмовлявся приносити жертви язичницьким богам. Під час цих гонінь Агрипину заарештували. Від неї вимагали зректися християнської віри та поклонитися римським божествам, однак вона категорично відмовилася. За це дівчину піддали жорстоким тортурам.

Церковні джерела свідчать, що попри катування свята залишилася непохитною у своїх переконаннях і до останнього не зреклася Христа. Зрештою вона померла від отриманих ран, прийнявши мученицьку смерть за свою віру.

Після смерті Агрипини кілька благочестивих християнок, ризикуючи власним життям, таємно забрали її тіло з Рима та перевезли на острів Сицилія. Там святу поховали, а згодом біля її могили почали відбуватися численні зцілення, про які згадують церковні перекази.

З часом місце поховання мучениці стало відомим центром паломництва для християн. Шанування святої поширилося далеко за межі Сицилії, а її мощі вважалися чудотворними. Пізніше святиню перенесли до Константинополя – столиці Візантійської імперії, де вона продовжувала залишатися об'єктом особливого вшанування серед вірян.

Молитва дня

У день пам'яті святої мучениці Агрипини віряни звертаються до праведної з молитвою про зцілення від хвороб, стійкість у випробуваннях та очищення душі й тіла – адже саме її праведне життя та непохитна віра стали прикладом справжньої духовної сили.

Свята мученице Агрипино, невісто Христова преславна, що заради істини життя своє поклала! Поглянь на мене, немічного і грішного, що в скорботах та недугах до тебе вдається. Своїм заступництвом перед Господом зціли рани душі моєї та хвороби тіла мого, зміцни у вірі та віджени всяку тугу й зневіру, що мучать розум мій. О, всеблаженна Агрипино, вірна служнице Божа, страждальнице за Христа і скора помічнице в бідах! Не погордуй благанням моїм, але піднеси свої святі молитви до Всевишнього, щоб дарував Він мені прощення гріхів, духовне оновлення та мирне життя. Будь моєю захисницею від усякого зла і наставницею на шляху спасіння. Амінь.

Цього дня також традиційно просять святу Агрипину про благословення на зцілення водою та травами, захист оселі від негараздів і зміцнення сімейного добробуту – зокрема про одужання від тяжких недуг та гарячки, з якими, за повір'ям, до мучениці звертаються найчастіше.

Народні вірування та прикмети

У народній традиції день 23 червня відомий як Аграфена Купальниця. Вважається, що з цього дня розпочинається особливий період літніх обрядових традицій і підготовки до свята Івана Купала, коли християнські звичаї тісно переплітаються з давніми народними віруваннями.

За спостереженнями наших предків, прикмети дня можуть розповісти про погоду та майбутній урожай:

Дощ на Аграфену – справжнє літнє тепло встановиться лише через п'ять днів.

Веселка після дощу – до затяжних негод і зміни погоди.

Зоряне і ясне нічне небо – до багатого врожаю грибів восени.

Зозуля довго і голосно кукує – до вологої та холодної осені.

Тиха й ясна погода вранці — до стабільного та теплого літа без різких погодних змін.

Рясна роса на траві – до щедрого врожаю зернових і городини.

Похмуре небо або короткочасні дощі – до вологого та прохолоднішого літа.

Сильний вітер у цей день – до частих змін погоди в найближчі тижні.

Активна поведінка бджіл і комах – до спекотних днів попереду.

Існує також повір'я, що в цей день на порозі дому потрібно покласти полин, кропиву, осот або папороть – ці рослини вважаються оберегом від нечистої сили.

Що не можна робити

Щоб уберегти оселю від злих сил, а здоров’я – від занепаду, у день Агрипини намагалися уникати таких дій:

Категорично не можна сумувати, плакати чи згадувати старі образи, щоб не привабити в життя нещастя та затяжні хвороби на весь рік.

Суворо заборонено залишати оселю брудною, адже в неприбраний дім напередодні Купали легко проникає активізована нечиста сила.

Не можна купатися наодинці та в неперевірених водоймах через високий ризик стати жертвою агресивної в цей період водяної нечисті.

Важку працю на землі, в полі чи на городі слід повністю відкласти, щоб «не гнівити землю» і не втратити майбутній урожай.

Під найсуворішим табу перебувають сварки, лихослів'я та з'ясування стосунків, які в цей сакральний час мають руйнівну силу для родини.

Рекомендується провести день 23 червня у повному мирі, гармонії та злагоді з ближніми, щоб з чистим серцем зустріти велике свято Івана Купала.