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Яке релігійне свято відзначається 25 червня 2026: традиції та молитва

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Яке релігійне свято відзначається 25 червня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 25 червня в церковному календарі – День пам'яті святої преподобномучениці Февронії

25 червня православна церква вшановує пам'ять преподобномучениці Февронії – діви, яка прийняла мученицьку смерть за відмову зректися Христа під час гонінь імператора Діоклетіана. Це свято присвячене вірності духовним обітницям і незламній стійкості у випробуваннях.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 25 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святої преподобномучениці Февронії

Яке релігійне свято відзначається 25 червня 2026: традиції та молитва фото 1

Преподобномучениця Февронія жила наприкінці III – на початку IV століття, у часи правління імператора Діоклетіана. Вона виховувалася в християнському монастирі в місті Сіваполь, що в Ассирійській області, під опікою своєї тітки – ігуменії Врієнни. За уставом обителі сестри щоп'ятниці присвячували весь день молитві та читанню Святого Письма, і саме Февронії зазвичай доручали читати Святе Письмо вголос.

Слава про благочестиве життя дівчини поширилася далеко за межі монастиря. Знатна молода вдова-язичниця Ієрія, навідавшись до Февронії, під впливом її настанов прийняла хрещення й привела до християнської віри своїх рідних.

Коли Діоклетіан направив до Ассирії військовий загін для переслідування християн, насельниці монастиря встигли сховатися – у стінах обителі залишилися лише ігуменія Врієнна, її помічниця та хвора Февронія. Воєначальник Селин, відомий жорстокістю до християн, наказав привести дівчину до нього. Він пропонував їй зректися Христа в обмін на почесті та шлюб, проте Февронія твердо відмовилася, після чого зазнала жорстоких тортур і була страчена.

За переказом, очевидцем страти стала черниця Фомаїда, яка згодом докладно описала подвиг мучениці. Один із воєначальників, Лисимах, що співчував християнам, після страти прийняв хрещення разом зі своїм родичем Примом. У 363 році мощі святої Февронії перенесли до Константинополя. 

Молитва дня

До преподобномучениці Февронії традиційно звертаються з проханнями про духовну стійкість, допомогу у важких життєвих випробуваннях і захист від зла.

О, свята і преславна преподобномученице Февроніє! До тебе, скорої помічниці й молитовниці нашої, серцем сокрушенним припадаємо і молимося. Ти з юності хрест свій узяла і за Христом пішла, чистоту душевну і тілесну зберігши та за віру правдиву люті муки від гонителів витерпівши.

Ублагай Господа Бога нашого, нехай дарує нам, грішним, прощення провин наших, утвердить нас у вірі православній, захистить від підступів ворожих та спокус світу цього. Моли Його, свята діво, щоб зцілив хвороби наші душевні й тілесні, подав мир країні нашій, благословення родинам нашим та спасіння душам нашим.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день пов'язували із завершенням «русального» періоду – вважалося, що з 25 червня закінчується час, коли русалки виходять з водойм, і починається безпечний сезон купання та збору цілющих трав.

  • Цього дня уникали роботи з тістом і випікання хліба – вважалося, що це могло накликати фінансові труднощі.
  • Намагалися не братися за важку фізичну працю.
  • Початок «русального» періоду пов'язували із настанням теплої та стабільної погоди.

Що не можна робити

За народними віруваннями, 25 червня не варто було випікати хліб і працювати з тістом, а також братися за важку господарську працю. Натомість день вважався сприятливим для духовних справ і молитви.

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Теги: церква свята православна церква традиції свято релігія

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