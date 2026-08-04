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«Пакунок малюка» доповнено особливим подарунком. Мінсоцполітики звернулося до родин

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Пакунок малюка» доповнено особливим подарунком. Мінсоцполітики звернулося до родин
Кожен «Пакунок малюка» містить близько 90 необхідних речей для догляду за новонародженою дитиною
фото: shutterstock

Загалом у 2026 році для українських родин закуплено понад 30 тис. «Пакунків малюка»

Цьогоріч до кожного закупленого «Пакунка малюка» вкладається буклет «Перша колискова» із QR-кодом на цифрову платформу «Музей колискової». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Зазначається, що на платформі доступні українські колискові з різних регіонів країни. Окрім «Пакунків малюка», буклети поширюються через пологові будинки, прийомні сім’ї, патронатні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

«Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України запрошує родини долучитися до флешмобу #КолисковаДляМалюка. Заспівайте українську колискову своїй дитині, запишіть коротке відео та опублікуйте його в соціальних мережах із хештегом #КолисковаДляМалюка. Популяризуймо українські колискові, які століттями передавалися з покоління в покоління», – йдеться у повідомленні.

Міністерство додало, що у липні цього року вже 3 тис. «Пакунків малюка» відвантажено до регіонів. Загалом у 2026 році для українських родин закуплено понад 30 тис. «Пакунків малюка». Родини також можуть обрати грошову компенсацію замість натуральної допомоги – 8 451 грн.

Кожен «Пакунок малюка» містить близько 90 необхідних речей для догляду за новонародженою дитиною: одяг, ковдру, матрац, рушник, підгузки, пелюшки, засоби гігієни, іграшки для розвитку та інші необхідні речі. 

Хто може отримати «Пакунок малюка»?

Отримати «Пакунок малюка» можуть батьки новонародженої дитини або інші законні представники, якщо вони не обрали грошову компенсацію. Допомога надається один раз на кожну новонароджену дитину. Оформити її можна безпосередньо в пологовому будинку або звернувшись до органів соціального захисту населення чи ЦНАПу.

Нагадаємо, нова система дитячих виплат запрацювала з 1 січня 2026 року. Верховна Рада ухвалила відповідний закон у листопаді 2025 року. Він передбачає одноразову виплату 50 тис. грн при народженні дитини, щомісячну допомогу 7 тис. грн по догляду до 1 року, програму «єЯсла» (8 тис. грн на місяць при виході батька або матері на роботу після першого року дитини), а також «Пакунок школяра» – 5 тис. грн для першокласників.

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Теги: Міністерство соціальної політики діти

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