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У Франківську водій автобуса образив матір загиблого воїна і поплатився за це роботою

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Франківську водій автобуса образив матір загиблого воїна і поплатився за це роботою
Водій в Івано-Франківську образив жінку через посвідчення
фото (ілюстративне): usap.org.ua

Міський голова назвав інцидент неприпустимим і заявив, що подібні випадки отримуватимуть жорстку реакцію

В Івано-Франківську звільнили водія автобуса №48 після конфлікту з матір’ю загиблого військовослужбовця Віктора Пилипенка. Про інцидент жінка розповіла у соцмережах, повідомляє «Главком».

Надія Баланюк заявила, що водій образив її через посвідчення родини загиблого. Жінка користувалася копією посвідчення, оскільки оригінал документа втратила.

Баланюк пригадала, що водій запитав, «що це за бумажка», та дорікнув їй, що вона вже «задовбала зі своїм сином». За словами матері захисника, під час конфлікту водій також заявив, що їй «треба в психлікарню».

«Мені не треба ні нагород, ні поклонів. Тільки людське ставлення», – написала Надія, додавши, що після розмови її «трусило» і вона важко пережила ситуацію. Жінка також зазначила, що війна триває, тому родин загиблих захисників в Україні ставатиме більше. За її словами, найбільше її обурила не лише поведінка водія, а й байдужість інших пасажирів, які не втрутилися в ситуацію.

Після розголосу міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що поведінка водія була неприпустимою. Він наголосив, що перевізники мають забезпечувати повагу до військових та їхніх родин.

Міський голова наголосив, що зневажливе ставлення до військових і їхніх родин є неприпустимим. «Я неодноразово наголошував усім перевізникам: повага до військових та родин Героїв – це обов’язок номер один. Жодні формальності щодо документів чи «правил» не дають права принижувати матір, яка щодня живе з невимовним болем», – написав Марцінків.

За його словами, перевізник уже звільнив водія. Мер також запевнив, що на подібні випадки реагуватимуть жорстко. «Від імені всієї громади прошу вибачення у матері нашого Захисника за цей ганебний випадок», – додав Марцінків.

Нагадаємо, навесні 2025 року пасажир маршрутки у Львові образив колишню військову Олену Лубенську і пригрозив звернутись до СБУ через пред’явлення посвідчення учасника бойових дій для безоплатного проїзду. Чоловік заявив, що перевірятиме документи. «УБДшниця воно», – вигукнув він.  Після цього Лубенська почала знімати на відео пасажира та зафіксувала конфлікт.

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Теги: Івано-Франківськ транспорт скандал військові

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