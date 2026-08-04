«ФСБ стане ким завгодно»: СБУ попередила українців про нові схеми вербування

Російські спецслужби використовують соцмережі та месенджери, щоб залучати громадян до підпалів, диверсій і терактів

Служба безпеки України розпочала новий етап інформаційної кампанії, спрямованої на протидію вербуванню українців російськими спецслужбами. Її мета – попередити громадян про методи, за допомогою яких ворог намагається залучати людей до диверсій, підпалів, терактів та інших злочинів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

У відомстві зазначають, що вербування часто починається зі звичайного повідомлення у соціальних мережах або месенджерах. Російські спецслужби застосовують психологічні маніпуляції, маскуючись під роботодавців, волонтерів, правоохоронців або навіть використовуючи сайти знайомств.

Головний меседж кампанії СБУ – «ФСБ стане ким завгодно, щоб ти став зрадником». У межах проєкту створили інформаційні сюжети, які демонструють найпоширеніші сценарії, за якими російські спецслужби намагаються залучати українців до злочинної діяльності.

Кур’єрська доставка інфографіка: СБУ

Російські спецслужби можуть діяти під виглядом роботодавців, пропонуючи дистанційну роботу або легкий заробіток. Після встановлення контакту людині можуть запропонувати завдання, які мають прихований злочинний характер.

Пропозиції швидкого підробітку інфографіка: СБУ

Крім цього, вербувальники можуть використовувати сайти знайомств і соцмережі, щоб встановити контакт із потенційною жертвою. Після входження в довіру вони можуть просити виконати «послугу» або втягувати людину у злочинну діяльність.

Знайомство в інтернеті інфографіка: СБУ

Також зловмисники можуть представлятися співробітниками правоохоронних органів і повідомляти про нібито проблеми, кримінальну справу чи необхідність співпраці. Мета — залякати людину та змусити її виконувати вказівки.

Фейковий правоохоронець інфографіка: СБУ

За даними СБУ, лише у 2026 році правоохоронці зафіксували понад 300 диверсійно-терористичних проявів з боку Росії. Із них Служба безпеки та Національна поліція розкрили 249 випадків, а ще 84 вдалося попередити.

У СБУ закликали українців уважно ставитися до підозрілих пропозицій від незнайомців. Зокрема, якщо хтось пропонує швидкий заробіток або просить виконати сумнівне завдання – занести невідомий пакунок, сфотографувати певний об’єкт, придбати матеріали чи передати інформацію – про це потрібно повідомити правоохоронцям.

Для звернень СБУ працює безкоштовний номер 1516, а також Telegram-бот «Спали» ФСБшника». У відомстві наголосили, що своєчасне повідомлення про спроби вербування допомагає викривати агентів російських спецслужб, запобігати диверсіям і захищати життя людей.

Нагадаємо, раніше відомство заявило про активізацію «медових пасток» для вбивства українських військових. Російські агенти використовують сайти знайомств і тематичні чати в месенджерах, де створюють фейкові жіночі акаунти та входять у довіру до українських військових. Після встановлення контакту військового виманюють на заздалегідь підготовлену локацію, де на нього чекає замах.