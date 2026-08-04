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«ФСБ стане ким завгодно»: СБУ попередила українців про нові схеми вербування

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«ФСБ стане ким завгодно»: СБУ попередила українців про нові схеми вербування
СБУ показала, як працюють вербувальники РФ
фото: СБУ

Російські спецслужби використовують соцмережі та месенджери, щоб залучати громадян до підпалів, диверсій і терактів

Служба безпеки України розпочала новий етап інформаційної кампанії, спрямованої на протидію вербуванню українців російськими спецслужбами. Її мета – попередити громадян про методи, за допомогою яких ворог намагається залучати людей до диверсій, підпалів, терактів та інших злочинів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

У відомстві зазначають, що вербування часто починається зі звичайного повідомлення у соціальних мережах або месенджерах. Російські спецслужби застосовують психологічні маніпуляції, маскуючись під роботодавців, волонтерів, правоохоронців або навіть використовуючи сайти знайомств.

Головний меседж кампанії СБУ – «ФСБ стане ким завгодно, щоб ти став зрадником». У межах проєкту створили інформаційні сюжети, які демонструють найпоширеніші сценарії, за якими російські спецслужби намагаються залучати українців до злочинної діяльності.

Кур’єрська доставка
Кур’єрська доставка
інфографіка: СБУ

Російські спецслужби можуть діяти під виглядом роботодавців, пропонуючи дистанційну роботу або легкий заробіток. Після встановлення контакту людині можуть запропонувати завдання, які мають прихований злочинний характер.

Пропозиції швидкого підробітку
Пропозиції швидкого підробітку
інфографіка: СБУ

Крім цього, вербувальники можуть використовувати сайти знайомств і соцмережі, щоб встановити контакт із потенційною жертвою. Після входження в довіру вони можуть просити виконати «послугу» або втягувати людину у злочинну діяльність.

Знайомство в інтернеті
Знайомство в інтернеті
інфографіка: СБУ

Також зловмисники можуть представлятися співробітниками правоохоронних органів і повідомляти про нібито проблеми, кримінальну справу чи необхідність співпраці. Мета — залякати людину та змусити її виконувати вказівки.

Фейковий правоохоронець
Фейковий правоохоронець
інфографіка: СБУ

За даними СБУ, лише у 2026 році правоохоронці зафіксували понад 300 диверсійно-терористичних проявів з боку Росії. Із них Служба безпеки та Національна поліція розкрили 249 випадків, а ще 84 вдалося попередити.

У СБУ закликали українців уважно ставитися до підозрілих пропозицій від незнайомців. Зокрема, якщо хтось пропонує швидкий заробіток або просить виконати сумнівне завдання – занести невідомий пакунок, сфотографувати певний об’єкт, придбати матеріали чи передати інформацію – про це потрібно повідомити правоохоронцям.

Для звернень СБУ працює безкоштовний номер 1516, а також Telegram-бот «Спали» ФСБшника». У відомстві наголосили, що своєчасне повідомлення про спроби вербування допомагає викривати агентів російських спецслужб, запобігати диверсіям і захищати життя людей.

Нагадаємо, раніше відомство заявило про активізацію «медових пасток» для вбивства українських військових. Російські агенти використовують сайти знайомств і тематичні чати в месенджерах, де створюють фейкові жіночі акаунти та входять у довіру до українських військових. Після встановлення контакту військового виманюють на заздалегідь підготовлену локацію, де на нього чекає замах.

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Теги: СБУ ФСБ росія диверсія

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