Терехов озвучив необхідний пакет підтримки для працівників прифронтових територій

За словами Терехова, особливий порядок обчислення страхового стажу має стати державною гарантією для людей у зоні постійної небезпеки

Один рік роботи на прифронтових територіях має зараховуватися як два роки страхового стажу. Таку пропозицію озвучив голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов під час онлайн-наради за участі міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталія Безгіна, а також народних депутатів – представників міжфракційних депутатських об’єднань «Прифронтові території» та «ВПО України».

За словами Терехова, особливий порядок обчислення страхового стажу має стати однією з ключових державних гарантій для людей, які щодня працюють у зоні постійної небезпеки.

«Пропоную запровадити для працівників прифронтових територій особливий порядок обчислення страхового стажу. Я розумію, що Мінсоцполітики разом із Пенсійним фондом потрібно це відпрацювати, але хочу сказати, що, на наш погляд, це необхідно», – заявив Ігор Терехов.

За його словами, один рік роботи на таких територіях може зараховуватися як два роки страхового стажу. Це стане справедливим визнанням особливих умов праці людей, які роками працюють під постійною загрозою життю та несуть значно більше фізичне та психологічне навантаження, ніж у звичайних умовах.

Водночас Терехов підтримав законодавчу ініціативу щодо запровадження спеціального статусу працівника прифронтової території та наголосив, що документ має закріпити не декларативний статус, а реальні державні гарантії.

«Перш за все, необхідно, щоб у законі було відображено державне страхування життя і здоров’я людей і право на допомогу в разі поранення, інвалідності або, якщо, не дай Боже, людина загинула. І потрібно, щоб це було гарантовано», – заявив Ігор Терехов.

Він зазначив, що люди на прифронтових територіях працюють у принципово інших умовах, тому мають отримати додаткові стимули.

«Наші люди працюють зовсім в інших умовах сьогодні, і нам потрібні стимули для того, щоб вони працювали, щоб була гарантована надбавка цим людям за роботу в умовах постійного риску», – наголосив міський голова Харкова.

Серед інших пропозицій – право на лікування, медичну та психологічну реабілітацію, оздоровлення за рахунок держави, додаткові оплачувані відпустки, житлові гарантії та інші механізми соціального захисту.

«Особливу увагу хочу приділити тому, щоб люди мали можливість сьогодні психологічної реабілітації, медичної реабілітації, додатково оплачуваних відпусток і механізму соціального захисту і житлової гарантії. Ми чудово розуміємо, що сьогодні це необхідно для того, щоб люди працювали».

За словами Терехова, люди, які роками працюють під обстрілами, накопичують колосальне фізичне та психологічне виснаження, тому ці гарантії мають фінансуватися державою.

Окремо голова Асоціації прифронтових міст та громад наголосив, що реалізація таких гарантій не може здійснюватися коштом місцевих бюджетів: «Неможливо сьогодні, знаєте, включити всі ці гарантії і сказати: так, це місцеві бюджети, от забезпечуйте. Так, звісно, сьогодні держава повинна взяти на себе низку затрат, ми це чудово розуміємо, але за рахунок міських бюджетів сьогодні неможливо все це зробити».

На думку Терехова, спеціальний статус мають отримати всі, хто щодня забезпечує життєдіяльність прифронтових громад: медики, енергетики, комунальники, рятувальники, водії громадського транспорту, соціальні працівники, працівники зв’язку, аптек, магазинів, освітяни та інші. Визначальним критерієм має бути фактичне виконання роботи на територіях можливих або активних бойових дій, де професійні обов’язки пов’язані з постійною загрозою життю.

«Прифронтові міста, громади, а головне – люди, які там працюють, заслуговують на увагу і результативні дії держави», – резюмував Ігор Терехов.

За результатами зустрічі учасники домовилися напрацювати пакет законодавчих ініціатив, який визначить державні гарантії для працівників прифронтових територій.

Найближчим часом для його опрацювання відбудеться спільна нарада за участю Кабінету Міністрів, народних депутатів, Асоціації прифронтових міст і громад та керівників громад. Її мета – напрацювати максимально повний пакет законодавчих ініціатив, який забезпечить працівникам прифронтових територій реальний державний захист і допоможе зберегти кадровий потенціал громад.