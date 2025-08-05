5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У світі відзначають міжнародний день світлофора, а також день устриць

5 серпня в Україні та світі відзначається низка значущих подій – від міжнародних свят до важливих релігійних пам'ятей та народних традицій. Цей день поєднує в собі вшанування технічного прогресу, історичних віх та духовних цінностей.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 5 серпня 2025 року.

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Міжнародні свята

Міжнародний день світлофора

Щороку 5 серпня відзначається Міжнародний день світлофора – свято, присвячене одному з найважливіших винаходів в історії транспорту. Дата обрана не випадково: саме цього дня у 1914 році в американському місті Клівленд був встановлений перший електричний світлофор. Він мав два кольори – червоний і зелений – та подавав звуковий сигнал, сповіщаючи водіїв про зміну руху. Автором саме цієї конструкції вважається Джейсон Хог. Хоча ручне керування ще зберігалося, цей винахід став революцією, що значно підвищила безпеку на дорогах. Сьогодні світлофори рятують мільйони життів, і це свято нагадує про їхню ключову роль в упорядкуванні дорожнього руху.

Всесвітній день устриць

Ще одне свято, яке відзначається 5 серпня, – Всесвітній день устриць. Ця подія має американське походження і з часом поширилася світом, набувши статусу міжнародної. Хоча зараз устриці вважаються дорогим делікатесом, у XVI–XVII століттях у багатьох країнах вони були їжею бідняків. Сьогодні це свято є приводом для справжніх гурманів насолодитися вишуканим молюском, який символізує розкіш і витончений смак. Сьогодні існує приблизно 100 видів устриць, які носять назви водойм, у яких їх вирощували. Окрім статусу афродизіаку, молюск може похвалитися багатим запасом мікроелементів та вітамінів А, С, D, B12. Найбільш поживні та корисні устриці в сирому вигляді.

Інші цікаві свята

Крім того, 5 серпня також святкують День свіжого дихання та День спідньої білизни. Ці менш відомі, але оригінальні свята спрямовані на підвищення обізнаності про важливість особистої гігієни та індустрію моди відповідно.

Релігійні свята

Згідно з новим церковним календарем, 5 серпня православні віряни відзначають кілька важливих пам'ятей.

Передсвято Преображення Господнього

Цей день є підготовчим перед одним із найбільших християнських свят – Преображення Господнього, яке відзначають 6 серпня. У Передсвято віряни готуються до свята, осмислюючи його глибокий зміст – об’явлення Божественної слави Ісуса Христа його учням на горі Фавор.

День пам’яті мученика Євсигнія Антіохійського

Православна церква вшановує пам'ять мученика Євсигнія, який прожив довге та гідне життя. Він народився у III столітті в Антіохії та понад 60 років служив у римській армії. Євсигній був свідком чудесного явища зоряного хреста, що віщувало перемогу імператору Костянтину Великому. Незважаючи на похилий вік, він не зрікся своєї віри. Коли до влади прийшов імператор Юліан, Євсигнія стратили за його тверду віру в Христа.

День памʼяті праведної Нонни, матері Григорія Богослова

5 серпня також вшановують пам'ять праведної Нонни, матері одного з трьох вселенських святителів – Григорія Богослова. Вона відома своєю глибокою вірою, благочестям та великим впливом на сина, якого виховала в християнських традиціях, що сформували його як видатного богослова.

Народні традиції

У народі 5 серпня відоме як день Трохима Безсонника. Ця назва походить від того, що на цей період припадав розпал жнив, і селяни працювали від світанку до пізнього вечора, не маючи часу на сон. Вважалося, що в цей день не можна лінуватися – робота принесе успіх і забезпечить добробут. У народі в цей день збирали малину, калину та інші ягоди, готуючи з них варення та компоти на зиму. Існувала прикмета: якщо ввечері з'являється туман, це віщує гарну погоду наступного дня.

Також цього дня вірили, що самотнім хлопцям краще не ходити до лісу, щоб не зустрітися з русалками.

Історичні події

1420 – чеські таборити висунули свою програму («12 празьких статей»), що вимагає знищення розкоші, етичного зла, скасування іконопоклонництва.

1772 – відбувся перший розділ Речі Посполитої.

1789 – у Королівстві Франція скасоване кріпацтво.

1858 – відкрився перший трансатлантичний телеграф. Королева Вікторія обмінялася вітаннями з президентом США Джеймсом Б'юкененом.

1886 – у США вийшла перша газета українською мовою «Америка».

1924 – у Туреччині заборонене багатоженство.

1937 – початок «Великого терору», за наказом НКВС СРСР № 00447 вступила в дію Постанова Політбюро ЦК КП(б) «Про антирадянські елементи».

1963 – міністри закордонних справ Великої Британії, СССР і США підписали договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою.

1965 – почалася війна між Індією і Пакистаном.

1991 – Сергій Бубка встановив світовий рекорд, стрибнувши з жердиною на 6 м 10 см.

2022 – Засновано Відзнаку Президента України «За оборону України».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Юхим, Іван, Марія, Дарина, Христина.