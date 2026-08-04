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Яке релігійне свято відзначається 5 серпня 2026: традиції та молитва

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Яке релігійне свято відзначається 5 серпня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 5 серпня в церковному календарі – Передсвято Преображення Господнього та день пам'яті мученика Євсигнія

5 серпня православна церква України за новоюліанським календарем відзначає Передсвято Преображення Господнього та вшановує пам'ять святого мученика Євсигнія – римського воїна, який у 110-річному віці безстрашно відповів на суді за Христа. У народі цей день прозвали Євстигній-Житник.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 5 серпня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Передсвято Преображення Господнього

Яке релігійне свято відзначається 5 серпня 2026: традиції та молитва фото 1

Передсвято – це один або кілька днів, які безпосередньо передують великому двонадесятому святу і готують вірян до духовного сприйняття його змісту. 5 серпня в храмах уже лунають перші молитвослів'я, присвячені завтрашньому Преображенню – явленню Божественної величі Христа на горі Фавор. Само свято Преображення, відоме в народі як Яблучний Спас, відзначають 6 серпня.

Святий мученик Євсигній

Яке релігійне свято відзначається 5 серпня 2026: традиції та молитва фото 2

Святий Євсигній народився в Антіохії та прожив понад 110 років. Він служив у римській армії 60 років за часів кількох імператорів і був особисто присутній при явленні на небі хреста святому Костянтину Великому перед битвою. Вийшовши у відставку, Євсигній повернувся на батьківщину і присвятив себе молитві та посту.

Коли до влади прийшов Юліан Відступник і відновив переслідування християн, немолодого вже Євсигнія схопили і привели на суд. На запитання імператора старець безстрашно відповів, що Юліан зрадив Христа, і відкрито викрив його відступництво. За це 110-річного мученика стратили через обезголовлення. 

Молитва дня

О, святий угоднику Божий, мученику Євсигнію! Ти з юності служив Господу вірою і правдою, і в глибокій старості не злякався мук ради Христа, а сміливо викрив безбожництво. Поглянь на нас, грішних, що просять твого заступництва.

Укріпи нашу слабку волю, навчи нас бути вірними Богові у всяких випробуваннях, хворобах та скорботах. Захисти наші родини від усякого зла, подай мир нашій землі та благослови працю рук наших, щоб ми з вдячністю славили Отця, і Сина, і Святого Духа.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день називали Євстигній-Житник – він припадав на розпал або завершення збору врожаю зернових. Селяни шукали на полі стебло з кількома колосками, а особливо цінувався колос із дванадцятьма – «житня матка». Такий колосок приносили додому і ставили біля ікон як оберіг на наступний рік. Цього дня також пекли ячмінний хліб із першого замісу нового врожаю та їли сиру цибулю з хлібом і сіллю, запиваючи квасом – вірили, що це захищає від хвороб.

  • Яка погода на Євстигнія – такий буде і грудень.
  • Рясна роса вранці – погода вдень буде ясною.
  • Туман стелиться низько – до теплого і сухого дня.
  • Хмари рухаються проти вітру – незабаром дощ.

Що не можна робити

Оскільки тривають дні Успенського посту, цей день закликає до стриманості, молитви та духовного очищення. За народними повір'ями, не варто було сваритися і лихословити, відмовляти в допомозі та байдикувати.

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Теги: церква свята православна церква традиції свято

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