Яке релігійне свято відзначається 3 липня 2026: традиції та молитва
Свята 3 липня в церковному календарі – День пам’яті мученика Якинта, преподобних Анатоліїв Києво-Печерських
3 липня православна церква вшановує пам'ять мученика Якинта, преподобних Анатоліїв Києво-Печерських.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 3 липня 2026 року.
Зміст
Релігійні свята та їхня історія
День мученика Якинта, преподобних Анатоліїв Києво-Печерських
Цього дня церква згадує святого мученика Якинта (Римського), який у II столітті постраждав за християнську віру – він відмовився їсти ідольські офіри й помер у в'язниці від голоду.
Також вшановують пам'ять преподобних Анатоліїв Києво-Печерських (Анатолія Затворника та Анатолія, затворника Ближніх печер), які жили у XII–XIII століттях. Вони прославилися своїм суворим аскетичним життям у затворі, молитовними подвигами та даром зцілення.
Молитви дня
О святі угодники Божі, мученику Якинте та преподобні отці наші Анатолії! Ви, що серцем і душею послужили Господу, не залиште нас своїм заступництвом. Моліть Всемилостивого Бога, щоб захистив нашу рідну землю від підступів ворожих, послав спокій нашим родинам та зцілив душевні й тілесні недуги. Зміцніть нашу віру, подайте терпіння в біді та ведіть нас шляхом спасіння.
Амінь
Народні вірування та прикмети
- Якщо цього дня йде сильний дощ – така негода затягнеться ще на кілька тижнів.
- Павуки активно плетуть великі сіті – найближчі дні будуть сонячними й сухими.
- На світанку туман стелиться по воді – до гарної, спекотної погоди.
- Якщо мошки та комарі в'ються великими зграями – чекайте на тривале тепло.
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