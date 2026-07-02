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Яке релігійне свято відзначається 3 липня 2026: традиції та молитва

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Яке релігійне свято відзначається 3 липня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 3 липня в церковному календарі – День пам’яті мученика Якинта, преподобних Анатоліїв Києво-Печерських

3 липня православна церква вшановує пам'ять мученика Якинта, преподобних Анатоліїв Києво-Печерських. 

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 3 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День мученика Якинта, преподобних Анатоліїв Києво-Печерських

Яке релігійне свято відзначається 3 липня 2026: традиції та молитва фото 1

Цього дня церква згадує святого мученика Якинта (Римського), який у II столітті постраждав за християнську віру – він відмовився їсти ідольські офіри й помер у в'язниці від голоду.

Також вшановують пам'ять преподобних Анатоліїв Києво-Печерських (Анатолія Затворника та Анатолія, затворника Ближніх печер), які жили у XII–XIII століттях. Вони прославилися своїм суворим аскетичним життям у затворі, молитовними подвигами та даром зцілення.

Молитви дня

О святі угодники Божі, мученику Якинте та преподобні отці наші Анатолії! Ви, що серцем і душею послужили Господу, не залиште нас своїм заступництвом. Моліть Всемилостивого Бога, щоб захистив нашу рідну землю від підступів ворожих, послав спокій нашим родинам та зцілив душевні й тілесні недуги. Зміцніть нашу віру, подайте терпіння в біді та ведіть нас шляхом спасіння.

Амінь

Народні вірування та прикмети

  • Якщо цього дня йде сильний дощ – така негода затягнеться ще на кілька тижнів.
  • Павуки активно плетуть великі сіті – найближчі дні будуть сонячними й сухими.
  • На світанку туман стелиться по воді – до гарної, спекотної погоди.
  • Якщо мошки та комарі в'ються великими зграями – чекайте на тривале тепло.

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Теги: церква свята православна церква традиції свято релігія

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