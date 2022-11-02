Перевантаження електромереж. ДТЕК повідомив, де в Києві вимкнуть світло поза графіками

Можливі застосування екстрених відключень світла поза графіками стабілізаційних відключень

Через перевантаження мережі у частині Києва може бути екстрено відімкнута електроенергія. Йдеться про Оболонь, Виноградар, Мінський масив, Святошино, Академмістечко, Біличі, Південну Борщагівку, Поділ та Куренівку. Про це попередили у ДТЕК Київські електромережі.

У цих районах зафіксували перевантаження електромереж, з якими не можна впоратися без відключення електрики, адже через ракетні обстріли РФ пошкоджені багато енергооб’єктів.

«Можливі застосування екстрених відключень світла поза графіками стабілізаційних відключень. Вони необхідні, щоб вберегтися від масових аварій на обладнанні. Енергетики докладають всіх зусиль, щоб стабілізувати ситуацію до кінця цього тижня», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Київській області сьогодні, 2 листопада, тривають стабілізаційні відключення світла. Згідно з графіком, для кожного клієнта відключення триватиме не більше, ніж чотири години. Однак воно може повторитись протягом доби дня через чотири години, якщо «Укренерго» не скасує застосування стабілізаційних відключень. Раніше повідомлялося, що Київській області 16 тис. осель лишаються без електропостачання.