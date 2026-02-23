ЄС продовжив роботу над кредитом Україні на 90 млрд євро попри блокування Угорщини

Рада ЄС фіналізує ключові документи, що дозволять готувати виплати Україні вже навесні 2026 року

Євросоюз продовжує підготовку до надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро та планує розпочати виплати вже у квітні 2026 року, навіть попри блокування одного з необхідних рішень з боку Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду»

Європейський комісар Валдіс Домбровскіс заявив, що, Рада ЄС у вівторок, 24 лютого, має затвердити два законодавчі акти, що дозволять продовжити технічну підготовку до запуску фінансування України. «Насамперед, що відбудеться завтра: завтра відбудеться фіналізація Регламенту щодо кредиту на підтримку України, і цей процес йде за планом», – заявив Домбровскіс.

Єврокомісар пояснив, що ухвалення регламенту завершить політичний етап погодження кредитної програми. Після цього Єврокомісія зможе працювати над подальшими документами, зокрема над стратегією фінансування та підготовкою до запозичень на міжнародних ринках.

«Це дозволить нам працювати над подальшими документами, необхідними для надання кредиту Україні, включаючи стратегію фінансування на цей рік… Ми вже працюємо над усіма цими документами», – зазначив він.

Водночас політичні дискусії в ЄС тривають довкола внесення змін до багаторічної фінансової рамки Євросоюзу на 2021–2027 роки. Саме ухвалення цих поправок наразі блокує Угорщина. За словами Домбровскіса, ці зміни потрібні для того, щоб Єврокомісія могла здійснювати запозичення на рівні ЄС для фінансування підтримки України.

Попри це, він наголосив, що відмова Будапешта не створює негайної загрози для процесу, адже Єврокомісія вже готує технічні рішення для подальших етапів. «У грудні всі лідери ЄС, включно з прем'єр-міністром Угорщини, паном Орбаном, погодилися підтримати кредит – і, до речі, Угорщина разом зі Словаччиною та Чехією не бере участі у цьому фінансовому забезпеченні. Тому ми очікуємо, що вони дотримаються цієї угоди», – наголосив Домбровскіс. За його словами, Єврокомісія розраховує розпочати виплати Україні вже на початку квітня.

Раніше, Угорщина заблокувала погоджену раніше позику Європейського Союзу для України на суму 90 млрд євро, яка мала стати фінансовою підтримкою для стабілізації економіки країни під час війни. Посол Угорщини в ЄС висловив заперечення проти плану, який передбачав випуск боргових зобов’язань під гарантії бюджету Євросоюзу для фінансування допомоги Україні. Оскільки рішення потребує одностайності всіх 27 держав-членів, позиція Будапешта фактично заблокувала його ухвалення.

Нагадаємо, що Рада Європи готує низку офіційних заходів у Страсбурзі до четвертих роковин початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. 24 лютого представники країн на рівні послів проведуть спеціальне засідання, присвячене виключно розгляду наслідків агресії РФ проти України. Засідання транслюватиметься наживо, а за його результатами буде оприлюднено офіційне рішення.