Оскар-2026. Леонардо Ді Капріо відзначився кумедним жестом і став героєм мемів (відео)

Голівудський актор Леонардо Ді Капріо знову опинився в центрі уваги

На 98-ій церемонії нагородження премії «Оскар» актор Леонардо Ді Капріо, хоч іне отримав статуетки, але не був обділений увагою організаторів. А все через свої шикарні вуса. Ведучий Конан О’Браян частину монологу О’Браян присвятив саме Леонардо Ді Капріо, реакція актора не забарилася, інформує «Главком».

На церемонії ведучий американської кіноакадемії Конан О’Браян традиційно розпочав з вступного монологу. Свою промову він виголошував у гумористичному тоні, багато жартував про номінантів премії. Згадував і про Леонардо Ді Капріо. На церемонію він прийшов у дещо незвичному образі – з вусами. Ведучий назвав актора не лише зіркою багатьох відомих кінострічок, а й «королем мемів». Тоді ж на екрані з’явилися найяскравіші меми з Ді Капріо, зокрема кадри зі стрічок «Великий Гетсбі», «Одного разу в Голлівуді» та «Джанго вільний».

Ведучий показав відомі меми з Ді Капріо фото: скриншот з відео

Далі О’Браєн запропонував створити новий мем з Леонардо Ді Капріо прямо на церемонії нагородження. Тоді камера показала актора великим планом, а знизу з’явився підпис: «TFW you didn’t agree to this» («те відчуття, коли ти на це не підписувався»). Вираз Ді Капріо виявився настільки красномовним, що і справді завірусився в соцмережах.

Голівудський актор Леонардо Ді Капріо знову опинився в центрі уваги став героєм нового мему, яку сам створив на 98-ій церемонії нагородження премії Оскар

«Главком» писав, що на 98-й церемонії кінопремії «Оскар» оголосили назву стрічки, яка перемогла у номінації «Найкращий фільм року». Названо ім'я переможця у номінації «Найкращий режисер». Також оголосили ім’я найкращого актора року та найкращої актриси року.

Також відомо, що акторка Шейна Макгейл з'явилася на «Оскарі» у вбранні від української дизайнерки. Для заходу Макгейл обрала чорну скульптурну сукню з колекції «Анатомія ідентичності». Цей бренд заснувала дизайнерка з Одеси Леся Верлінг’єрі. Українське вбрання вже не вперше з’являється на світових кіноподіях: раніше сукні від Lever Couture обирали Скай Маршал, співачка Ліса та акторка Лія Льюїс.

До слова, американський актор Шон Пенн не прийшов на церемонію нагородження премії Оскар-2026. Під час вручення йому статуетки «Оскара» за перемогу в одній з номінацій, він перебував на шляху до України.