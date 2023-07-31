Топ серед квадрокоптерів. Порошенко показав, що везе на фронт (фото)

Наразі було закуплено 24 квадрокоптери

Воїни Національної гвардії отримають найкращі квадрокоптери Matrice 30T. Про це повідомив експрезидент Петро Порошенко.

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«У світі існує багато дронів: мавіки, аутели, – але кожен військовий знає, що Matrice 30T – це топ серед квадрокоптерів», – йдеться у повідомленні.

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Як зазначив політик, було закуплено 24 квадрокоптери.

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Політик наголосив, що Matrice 30T є великою рідкістю і їх доволі важко знайти.

Раніше Петро Порошенко, повертаючись із Одещини, куди він з командою привіз техніку воїнам-зенітникам, купив кавуни.

Триває 523-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала ракетного удару по місту Харків. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні, 42 авіаційні удари та здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.