Яценюк зворушливо привітав маму з 80-річчям (фото)
Політик наголосив, що його мама найбільше мріє дочекатися перемоги України
Експрем'єр Арсеній Яценюк сьогодні, 22 листопада, привітав маму з ювілеєм. Жінці виповнилося 80 років. Про це політик розповів у Facebook.
Яценюк зауважив, що у його мами непросте й нелегке життя, проте гідне й чесне. Вона викладала французьку мову, але передусім вчила бути порядними людьми. І не тільки своїх студентів, а й Арсенія з сестрою.
«Моя мама – сильна жінка, як і належить справжній українці. Найбільше мама мріє дочекатися нашої перемоги – Перемоги України. Хай збуваються мрії! Будь здорова, мамо! Пишаюся бути твоїм сином. Люблю тебе!» – написав Яценюк.
До слова, старша сестра Яценюка – 56-річна Аліна Стіл понад 25 років живе у США.
Нагадаємо, у 2019 році у Чернівцях помер 78-річний батько колишнього прем'єр-міністра України – Петро Яценюк. Він був українським істориком, викладачем, кандидатом історичних наук.
Зауважимо, Яценюк розповів щемливу історію про боротьбу за життя свого батька. Політик поділився родинною історією тяжкої боротьби з онкологічними захворюваннями.
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