Яценюк зворушливо привітав маму з 80-річчям (фото)

Політик наголосив, що його мама найбільше мріє дочекатися перемоги України

Експрем'єр Арсеній Яценюк сьогодні, 22 листопада, привітав маму з ювілеєм. Жінці виповнилося 80 років. Про це політик розповів у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Яценюк зауважив, що у його мами непросте й нелегке життя, проте гідне й чесне. Вона викладала французьку мову, але передусім вчила бути порядними людьми. І не тільки своїх студентів, а й Арсенія з сестрою.

«Моя мама – сильна жінка, як і належить справжній українці. Найбільше мама мріє дочекатися нашої перемоги – Перемоги України. Хай збуваються мрії! Будь здорова, мамо! Пишаюся бути твоїм сином. Люблю тебе!» – написав Яценюк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Яценюк з мамою Марією фото з відкритих джерел

Марія Григорівна Яценюк народилася 22 листопада 1943 року в селі Княждворі Коломийського району Івано-Франківської області. У 1953-му родина переїхала до Коломиї. У 1962 році Марія вступила на факультет іноземних мов Чернівецького університету. Через три роки вийшла заміж за Петра Яценюка, студента історичного факультету. У 1967 році у подружжя народилася донька Аліна, а в 1974-му – син Арсеній.

До слова, старша сестра Яценюка – 56-річна Аліна Стіл понад 25 років живе у США.

Марія та Петро Яценюки з донькою Аліною і сином Арсенієм фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у 2019 році у Чернівцях помер 78-річний батько колишнього прем'єр-міністра України – Петро Яценюк. Він був українським істориком, викладачем, кандидатом історичних наук.

Зауважимо, Яценюк розповів щемливу історію про боротьбу за життя свого батька. Політик поділився родинною історією тяжкої боротьби з онкологічними захворюваннями.