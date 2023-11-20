День народження Байдена: цікаві факти про найстаршого президента США

Байден увійшов до великої політики тоді, коли більшість із теперішніх лідерів держав робили лише перші кар’єрні кроки, а деякі навіть не народилися

Сьогодні, 20 листопада, американському президенту Джо Байдену виповився 81 рік. Він є найстаршою людиною на посаді президента в історії США.

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Торішнє святкування Дня народження Джо Байдена з сім'єю фото з відкритих джерел

Політика

Як відомо, Джо Байден – 46-й президент США. Сьогодні йому виповнився 81 рік. З них понад 50 років він у політиці.

Політична кар'єра Байдена розпочалась з 1970 року. Спершу він став членом Ради округу Ньюкасл, вже за три роки обійняв посаду сенатора від штату Делавер і став одним із наймолодших сенаторів США – на той час Байдену було всього 30.

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фото з відкритих джерел

Також відомо, що стати президентом – була одна з найбільших мрій Джо Байдена. Він зумів обійняти цю посаду з третього разу, скориставшись масовим невдоволенням тим, як його попередник Дональд Трамп боровся з пандемією коронавірусу, і втомою від його агресивної манери триматися на публіці.

Байден двічі висував свою кандидатуру в президенти США. Уперше це було у 1988 році. У разі перемоги він міг стати наймолодшим президентом після Джона Кеннеді, але поборотися за номінацію йому завадив скандал – його звинуватили в плагіаті під час написання наукових робіт в університеті. Також Байден намагався взяти участь у праймеріз перед виборами у 2008 році, але зняв свою кандидатуру. Зрештою став віцепрезидентом в адміністрації Барака Обами, займаючи цю посаду два строки поспіль – з 2009-го по 2016-й. І лише 2020 року його мрія здійснилася. Байден став найстаршим президентом в історії США.

Джо Байдену – 81 фото з відкритих джерел

Байден та Україна

Джо Байден — один із рекордсменів за кількістю відвідувань України, але на посаді віцепрезидента США. Він побував в Україні шість разів: у 2009-му, тричі у 2014-му, також у 2015-му, 2017-му та як президент у 2023 році.

У той час, як на Майдані в Україні була Революція Гідності та розпочались бойові дії в АТО, Байден був відповідальним за український напрямок зовнішньої політики США в адміністрації Барака Обами. Тоді він намагався говорити з президентом-втікачем Віктором Януковичем та направити його на «шлях істини».

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«Серед вогню та льоду, снайперів на дахах, Небесна сотня заплатила найстрашнішу ціну патріотів... Їхня кров та мужність дають українському народові другий шанс на свободу», – заявив Байден з трибуни Верховної Ради.

Вже після анексії Криму Джо Байден приїхав з робочим візитом до України й наголосив, що наша держава має зберегти свій суверенітет. Залишитися неподільною, з Заходу до Сходу, з Півночі до Чорного моря і жодна нація не має права відбирати територію іншої нації.

Байден проходить повз барикади на Михайлівській площі в Києві, 2014-й рік фото: АР

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні підтримка американського президента зросла в рази. США почали виділяти пакети військової та фінансової допомоги України, закликати світові організації різко реагувати на жахливі дії росіян та запроваджувати жорсткі санкції проти російської економіки.

За час великої війни в Україні Байден відвідав нашу державу 20 лютого 2023 року. Це був його перший візит в Україну на посаді президента, але сьомий за всю його політичну кар'єру.

Байден та подружжя Зеленських фото з відкритих джерел

Візит Байдена – перший випадок, коли чинний президент США відвідав зону бойових дій, неконтрольовану американськими військовими, щонайменше від 1864 року. Приїзд Байдена тримався в таємниці до останнього моменту задля безпеки американського лідера. Водночас Пентагон і Секретна служба США виступали проти візиту Байдена до Києва, ходили чутки про можливу зустріч біля кордону з Польщею або у Львові, але Джо Байден все ж прибув до столиці України та гуляв містом під звуки повітряної тривоги.

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Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський фото з відкритих джерел

Того дня в Києві вшановували пам'ять Небесної сотні, Джо Байден пройшов визначними місцями Євромайдану, відвідав Михайлівський Золотоверхий собор і меморіал загиблих у російсько-українській війні біля його стін. У своїй промові під час візиту Джо Байден наголосив на провалі початкових планів Росії в поточній війні, на тому, що країни вільного світу і НАТО проявили єдність і силу, підтримуючи обороноздатність України і її населення в умовах гуманітарної кризи.

Байден у Києві, 2023 рік фото з відкритих джерел

Сім'я та трагедії

У 1966 році Байден одружився з Нелії Гантер, з якою познайомився на першому році навчання в коледжі. У пари народилося троє дітей: сини Бо і Гантер і дочка Наомі. У 1972 році, через кілька тижнів після перемоги 29-річного Байдена на виборах у сенат від штату Делавер, Нелія та однорічна Наомі загинули в автокатастрофі.

Байден з першою дружиною і дітьми, 1972 рік фото з відкритих джерел

У 1975 році Байден познайомився з нинішньою дружиною – вчителькою англійської мови Джилл Трейсі Якобс, на якій одружився через два роки. У 1981 році у подружжя народилася дочка Ешлі.

Джилл і Джо Байден з дітьми фото з відкритих джерел

У 2015 році, на 47-му році життя, від раку мозку помер старший син Бо.

Курйози Байдена

Під час свого президентства у Байдена були й смішні випадки, зокрема його падіння у людних місцях. Так, 1 червня в Колорадо з Джо Байденом стався конфуз – він впав на сцені на церемонії випуску Академії ВПС США.

За словами репортерів, які подорожували з президентом, Байден спіткнувся об чорний мішок з піском, і вказав на нього, коли він піднявся. Проте ніяких травм американський лідер не зазнав.

Окрім того, президент США Джо Байден впав, піднімаючись по трапу свого літака. Ймовірно, він заточився за одну зі сходинок. Інцидент трапився на військовій базі Меріленд, куди Байдена доставили вертольотом. Звідти він разом з дружиною мав вилетіти в Атланту.

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Утім, це ще не всі падіння Байдена. У червня 2022 року він також впав з велосипеда під час поїздки біля свого будинку в Рехобот-Біч в штаті Делавер. Він зупинився та хотів злізти з велосипеда, однак впав на правий бік та перекинувся на спину, перш ніж йому допомогли піднятися. Джо Байден мав при цьому одягнутий велосипедний шолом.