«Європейська солідарність» вимагає терміново зібрати парламент через погіршення ситуації з коронавірусом



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Антирекорди за кількістю захворювань не мають залишатись лише надбанням статистики, - Герасимов

Уряд має пояснити, як виправлятиме ситуацію і свій план має розкрити міністр охорони здоров’я, - Герасимов

«Європейська солідарність» вимагає від влади терміново зібрати засідання Верховної Ради у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації. Про це повідомив співголова фракції Артур Герасимов, який оприлюднив відповідну заяву.

«Антирекорди за кількістю захворювань не мають залишатись лише надбанням статистики. Тільки за 29 липня коронавірусну хворобу Covid-19 підтвердили 1 197 особам – найвищий добовий показник від початку пандемії. 1090 хворих зареєстровано за 30 липня. Офіційно визнано, що Київ та 12 областей не можуть послабити карантин. Хоча карантин сам по собі залишається формальністю, після того, як «Велюри» та особисто Володимир Зеленський продемонстрували суспільству необов’язковість його дотримання.

Герасимов зазначив, що уряд має пояснити, як виправлятиме ситуацію і свій план має розкрити і міністр охорони здоров’я, який перетворився на прессекретаря пандемії.

Депутат вважає, що парламент зобов’язаний ухвалити закони для допомоги лікарям, насамперед – про страхування на випадок захворювання на коронавірусну хворобу. Від початку епідемії на коронавірус вже захворіли 8654 медпрацівника. З областей надходить тривожна інформація про те, що лікарям не виплачують обіцяні надбавки, або затримують їх, а медичні заклади й досі повністю не забезпечені всім необхідним для боротьби з Covid-19.

«Кабінет міністрів та Офіс президента повинні прозвітувати про використання коштів, виділених у спеціальний коронавірусний фонд. Бо замість допомоги медичній системі у Зеленського взяли курс на «освоєння» коштів спеціального фонду через так зване «велике будівництво» доріг. Згідно журналістських розслідувань, на окремих ділянках вартість кілометру вже зросла втричі у порівнянні з попередніми роками», - наголосив Герасимов.

Депутат додав, що загалом на реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг з коронавірусного фонду направляється більше 30 мільярдів гривень.

«Чому будівництво доріг має здійснюватися за рахунок коштів, призначених для порятунку людей від хвороби №1 у світі? Відповідь зрозуміла. Це – витрати на політичну рекламу «Слуг народу» перед місцевими виборами. Особливий цинізм витрачати на це державні гроші, зарезервовані для порятунку здоров’я і життя українців. Ще одне завдання парламенту – посилити контроль за діями некомпетентної, дилетантської та схильної до корупції виконавчої влади і створити тимчасову слідчу комісію із розслідування витрат із спеціального антикоронавірусного фонду», - підкреслив Герасимов.

Співголова фракції вважає, що безвідповідальність влади, відсутність термінових кроків із боротьби з пандемією наражають країну на ризик повторення жорсткого карантину із ще більш драматичними наслідками для економіки і великим негативним впливом на фінансове становище людей. Тож діяти слід негайно».

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 31 липня зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу, це на 107 випадків менше, ніж учора (1197).