В українській армії за минулу добу кількість хворих на Covid-19 зросла ще на 34 випадки



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У ЗСУ всього на сьогодні коронавірусом хворіють 189 осіб

Всього за час пандемії одужало 616 військовослужбовців, летальних випадків – 5

У Збройних силах України станом на ранок 31 липня за останню добу виявлено 34 нових випадки захворювання на Covid-19. Про це повідомила у Facebook пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що всього на сьогодні коронавірусом у ЗСУ хворіють 189 осіб.

«Всього за час пандемії одужало 616 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 538 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 57. За минулу добу зареєстровано 34 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», - йдеться в повідомленні.

Наразі в закладах охорони здоров’я перебуває 8 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, 762 військовий госпіталь м.Біла Церква – 2 військовослужбовці, Чернігівська міська лікарня №2 – 1 працівник ЗСУ).

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 26 осіб (Київська область – 3 військовослужбовці, 1 державний службовець та 3 працівники ЗСУ, Львівська область – 8 військовослужбовців, Одеська область – 1, Харківська область – 1, Рівненська область – 1, Івано-Франківська область – 3, Сумська область – 2, Хмельницька область – 3 військовослужбовці).

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Коронавірус в Україні

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Одужали 38752

Хворіють 29439

Померли 1693