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Колишня студентка звинуватила викладача ЛНУ в домаганнях: всі деталі скандалу

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Колишня студентка звинуватила викладача ЛНУ в домаганнях: всі деталі скандалу
87-річний Йосип Лось викладає на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка
фото: Facebook/Йосип Лось

Епізод з домаганнями, про який розповіла Катерина Родак, нібито стався під час її навчання на факультеті журналістики

Журналістка видання NGL.media Катерина Родак звинуватила у домаганнях викладача факультету журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка Йосипа Лося. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Катерини Родак у Facebook. На звинувачення вже відреагував сам професор, навчальний заклад та представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний.

Епізод з домаганнями, про який розповіла Катерина Родак, нібито стався під час її навчання на факультеті журналістики (2012-2018 рр.). Як згадує журналістка, вона мала скласти залік, і Йосип Лось закрився з нею в своєму кабінеті. Він нібито казав дівчині, що вона є особливою, натякав, що їй потрібен «особливий чоловік», робив зауваження щодо її манери одягатися, а потім взяв її за руку і почав гладити, піднімаючи вверх рукав светра. «Спитав, що я відчуваю? Я відповіла, що нічого. Але це була брехня – я відчувала огиду, але не змогла це сказати, бо на мене тиснув його професорський авторитет і відчуття, що це буде перебільшенням, якщо я якось різко відреагую», – згадує Катерина Родак.

Колишня студентка звинуватила викладача ЛНУ в домаганнях: всі деталі скандалу фото 1

Катерина Родак заявила, що більше не заходила в кабінет викладача наодинці. А розповісти про епізод вирішила лише зараз, адже дуже хвилювалася, що в неї «не буде підтримки».

Проте підтримку журналістка отримала – під її дописом жінки стали лишати власні історії, з яких виходить, що подібну поведінку викладач нібито практикував багато років. «Моя одногрупниця розповідала, що він вже кілька поколінь харасить жінок (він ще до її мами в свій час чіплявся», – написала одна з коментаторок. 

Скриншот/Facebook
Скриншот/Facebook
Скриншот/Facebook
Скриншот/Facebook
Скриншот/Facebook
Скриншот/Facebook

«… Дуже прикро, що ми більшість усе знали, але він продовжував викладати і ми нічого з тим не робили», – відреагувала одна з колишніх студенток ЛНУ ім. Франка.  

Скриншот/Facebook
Скриншот/Facebook

Катерина Родак зауважує, що Йосипа Лося «можна притягнути… до репутаційних втрат і до відсторонення від комунікації з іншими студентками».

Реакція Йосипа Лося та Львівського національного університету ім. Івана Франка

Тим часом сам Йосип Лось у коментарі Суспільному телефоном заперечив звинувачення і сказав, що «не звертає уваги на людей, у яких немає совісті». Після цього попрощався й завершив дзвінок.

Проте для lviv. media він дав більш розлогий коментар: «Я від нікого нічого не вимагаю, просто прошу, щоб вони добре вчилися. Та це брехня, ви знаєте скільки мені років? Ну то смішно… я вже прадідусь».

У пресслужбі Львівського національного університету ім. Івана Франка пообіцяли Суспільному згодом дати відповідь щодо ситуації.

Реакція представника омбудсмана з прав людини

На допис щодо домагань професора Йосипа Лося відреагував представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний. Він підтримав Катерину Родак і наголосив, що розголос є дуже важливим, адже «мовчання – це те, що дозволяє можливим кривдникам продовжувати свої дії».

«Під дописом Катерини сотні коментарів – там не лише слова підтримки, а й нові свідчення. Це означає, що проблема набагато глибша, ніж може здатися. Ми постараємося зробимо все можливе, щоб подібне не повторювалося, а винні були покарані», – пише Подвірний.

Колишня студентка звинуватила викладача ЛНУ в домаганнях: всі деталі скандалу фото 2

Що відомо про Йосипа Лося

87-річний Йосип Лось викладає на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Викладач є професором кафедри зарубіжної преси та інформації, доктором політичних наук.

У 1959 році Йосип Лось закінчив факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Працював у редакціях районних, міських, міськрайонних газет на посадах завідувача відділу, відповідального секретаря. З березня 1971 року – редактор університетської газети «За радянську науку». Відтоді ж – на викладацькій роботі.

Як зазначають на сайті факультету журналістики, Йосип Лось є автором понад 1250 науково-публіцистичних і аналітичних статей.

Раніше викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого Юрія Висоцького, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, було відсторонено від роботи до закінчення службової перевірки.

«Главком» також повідомляв, що звинувачення у сексуальних домаганнях було висунуто й проти художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса.

У соціальних мережах почали з’являтися відео з хештегом «Не мовчи», де жінки розповідали про випадки домагань зі сторони викладачів, з якими їм довелося зіштовхнутися. А у Національній поліції розповіли про «тривожні дзвіночки», на які треба звернути увагу у подібній ситуації.

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Теги: Львівщина Львів Україна університет

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