Названо найкращий університет України у 2025 році: повний список лідерів

У 2025 році найкращим університетом України знову став КНУ ім. Шевченка

Найкращим приватним вишем визнали Міжрегіональну Академію управління персоналом

У 2025 році найкращим університетом України знову став Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Він уже дев’ятий рік поспіль очолює загальноукраїнський рейтинг вишів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Освіта.ua.

На другому місці опинився Львівський національний університет імені Франка, а третє посіла Львівська політехніка, яку також визнали найкращим технічним університетом країни.

Четверте місце у рейтингу посів Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, п’яте – Харківський національний університет імені Каразіна.

Серед профільних вишів лідерами стали:

аграрних – Національний університет біоресурсів і природокористування,

педагогічних – Тернопільський педуніверситет імені Гнатюка,

медичних – Національний медуніверситет імені Богомольця,

мистецьких – Київський університет культури і мистецтв.

Найкращим приватним вишем визнали Міжрегіональну Академію управління персоналом.

У рейтингу також відзначили кращі університети за регіонами України. Загалом у топ-20 потрапили університети з 11 міст.

Нагадаємо, 11 червня Міністерство освіти повідомило сенсаційну звістку: у Кам’янці-Подільському Хмельницької області та Умані на Черкащині буде проведене укрупнення університетів. Обидва міста мають по два виші.

Зокрема, Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка приєднується до Подільського державного університету, а Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини розчиниться в Уманському національному університеті.