Названо найкращий університет України у 2025 році: повний список лідерів
Найкращим приватним вишем визнали Міжрегіональну Академію управління персоналом
У 2025 році найкращим університетом України знову став Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Він уже дев’ятий рік поспіль очолює загальноукраїнський рейтинг вишів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Освіта.ua.
На другому місці опинився Львівський національний університет імені Франка, а третє посіла Львівська політехніка, яку також визнали найкращим технічним університетом країни.
Четверте місце у рейтингу посів Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, п’яте – Харківський національний університет імені Каразіна.
Серед профільних вишів лідерами стали:
- аграрних – Національний університет біоресурсів і природокористування,
- педагогічних – Тернопільський педуніверситет імені Гнатюка,
- медичних – Національний медуніверситет імені Богомольця,
- мистецьких – Київський університет культури і мистецтв.
Найкращим приватним вишем визнали Міжрегіональну Академію управління персоналом.
У рейтингу також відзначили кращі університети за регіонами України. Загалом у топ-20 потрапили університети з 11 міст.
Нагадаємо, 11 червня Міністерство освіти повідомило сенсаційну звістку: у Кам’янці-Подільському Хмельницької області та Умані на Черкащині буде проведене укрупнення університетів. Обидва міста мають по два виші.
Зокрема, Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка приєднується до Подільського державного університету, а Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини розчиниться в Уманському національному університеті.
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