Скупчення людей в години пік. Кабмін рекомендує змінити графік роботи в компаніях



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У Кабміні хочуть розвантажити транспорт в години пік

Графіки роботи рекомендують змінити, щоб уникнути скупчення людей у транспорті

Кабінет міністрів визначив умови роботи органів влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності у годину пік на період карантину. Рекомендації покликані зменшити скупчення людей у громадському транспорті.

Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну №500.

Згідно з документом, на період карантину рекомендується забезпечити гнучкий режим робочого дня, який передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників, або організувати роботу на дому.

Кабмін рекомендує суб’єктам господарювання на період дії карантину внести (у разі необхідності) зміни до режимів їх роботи з метою встановлення початку роботи о 9:00, 10:00 чи більш пізній годині.

Також рекомендується встановити початок роботи о 10:00 або більше пізніше час суб'єктам таких видів економічної діяльності:

оптова і роздрібна торгівля;

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;

поштова та кур'єрська діяльність;

тимчасове розміщення та організація харчування;

страхова діяльність;

освіта;

надання соціальної допомоги;

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Обласним, Київській міській, районним державним адміністраціям опрацювати разом з органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання питання щодо можливості запровадження на період дії карантину графіків роботи підприємств, установ, організацій, які передбачатимуть різний час початку (закінчення) їх роботи залежно від територіального розташування, галузевої належності, специфіки виконання робіт чи надання послуг.

Органи місцевого самоврядування мають розробити маршрути руху громадського транспорту з урахуванням нових графіків роботи.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оприлюднив постанову щодо продовження адаптивного карантину до 31 липня з оновленими правилами його дотримання.

Разом з тим сьогодні, 19 червня, глава уряду Денис Шмигаль оголосив про початок другої хвилі Covid-19.

Зазначимо, що різке зростання числа хворих Covid-19 в Україні в останні дні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.

Коронавірус в Україні

Всього 34984

Хворіють 17966

Одужали 16033

Померли 985

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Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).

Тим часом у світі зареєстровано вже понад 8,5 млн заражень коронавірусом.

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