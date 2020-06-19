Скупчення людей в години пік. Кабмін рекомендує змінити графік роботи в компаніях
Графіки роботи рекомендують змінити, щоб уникнути скупчення людей у транспорті
Кабінет міністрів визначив умови роботи органів влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності у годину пік на період карантину. Рекомендації покликані зменшити скупчення людей у громадському транспорті.
Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну №500.
Згідно з документом, на період карантину рекомендується забезпечити гнучкий режим робочого дня, який передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників, або організувати роботу на дому.
Кабмін рекомендує суб’єктам господарювання на період дії карантину внести (у разі необхідності) зміни до режимів їх роботи з метою встановлення початку роботи о 9:00, 10:00 чи більш пізній годині.
Також рекомендується встановити початок роботи о 10:00 або більше пізніше час суб'єктам таких видів економічної діяльності:
- оптова і роздрібна торгівля;
- ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
- поштова та кур'єрська діяльність;
- тимчасове розміщення та організація харчування;
- страхова діяльність;
- освіта;
- надання соціальної допомоги;
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.
Органи місцевого самоврядування мають розробити маршрути руху громадського транспорту з урахуванням нових графіків роботи.
Нагадаємо, Кабінет міністрів оприлюднив постанову щодо продовження адаптивного карантину до 31 липня з оновленими правилами його дотримання.
Разом з тим сьогодні, 19 червня, глава уряду Денис Шмигаль оголосив про початок другої хвилі Covid-19.
Зазначимо, що різке зростання числа хворих Covid-19 в Україні в останні дні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.
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Всього34984
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Хворіють17966
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Одужали16033
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Померли985
Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).
Тим часом у світі зареєстровано вже понад 8,5 млн заражень коронавірусом.