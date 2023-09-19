Єдиної валюти не буде? Країни БРІКС вигадали нову ідею із доларом

Країни спільноти БРІКС будуть концентруватися на дедоларизації, а не намагатись створити єдину валюту

Незважаючи на постійні розмови щодо створення єдиної валюти БРІКС, час для такого кроку ще не настав. Набагато реалістичніший варіант – запуск цифрових валют центробанків усіма країнами БРІКС та подальша робота над їх сумісністю. І в цьому питанні може стати в нагоді досвід Гонконгу. Про це пише South China Morning Post.

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БРІКС (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa) – міждержавне об'єднання, союз п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, КНР, ПАР.

Заклик Бразилії до створення єдиної валюти БРІКС, який пролунав на саміті в Йоганнесбурзі в серпні, спричинив нову хвилю дебатів щодо дедоларизації. Останні кілька років все більше країн намагаються торгувати у валютах, відмінних від американського долара.

У цьому нічого нового. Обґрунтованість панування долара все частіше ставлять під сумнів – і в таких латиноамериканських країнах, як Бразилія, і в державах Південно-Східної Азії, – починаючи з 2008 року, коли світ охопив глобальну фінансову кризу. Однак цю тенденцію необхідно розглядати у ширшій перспективі: згідно з останніми даними Міжнародного валютного фонду, долар, як і раніше, домінує у світових валютних резервах, і в першому кварталі поточного року його частка в них становила 59%.

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Дедоларізація – це процес зменшення залежності від долара як резервної валюти, кошти міжнародних розрахунків чи розрахункової грошової одиниці у світовій економіці.

Окрім тих масштабних наслідків, які ця обставина має для глобальних фінансових ринків та міжнародної торгівлі, враховуючи панування Сполучених Штатів у світовій економічній системі, воно також має важливі політичні наслідки.

Деякі країни прагнуть провести дедоларизацію, щоб диверсифікувати резерви своїх центробанків: теоретично, зменшивши залежність від долара, вони могли б ефективніше управляти своїми валютними ризиками та мати більше контролю за своєю грошово-кредитною політикою. Однак інші країни, ймовірно, керуються ще й політичними мотивами: знизивши вплив долара на економіку, вони можуть зменшити залежність від політики Сполучених Штатів.

Раніше цього року президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва який вирішив захитити Путіна від Гаазького трибуналу поставив питання, «чому всі країни повинні засновувати свою торгівлю на доларі». На саміті БРІКС у Йоганнесбурзі в серпні Лула знову закликав до створення єдиної валюти для інвестицій та торгівлі між членами блоку – Бразилією, Росією, Індією, Китаєм та Південною Африкою – назвавши її засобом зниження їх уразливості перед коливаннями курсу долара.

Хоча Лула не уточнив, якою може бути ця загальна валюта і як вона може з'явитися, більшість експертів сходяться на думці, що варіанти включатимуть кошик валют країн БРІКС з використанням золота як прив'язки для нової потенційної валюти або цифрові валюти, чи то криптовалюта (наприклад, стейблкоін) або навіть єдина цифрова валюта центробанків.

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Проте незалежно від її форми, на думку експертів, створити єдину валюту БРІКС буде складно з огляду на масу розбіжностей між членами блоку, зокрема, в їхній політиці та економіці.

Під час саміту БРІКС лідери майже нічого не сказали про заклик Лули до створення спільної валюти. Китай зовсім не прокоментував цієї ідеї. Натомість голова Сі Цзіньпін говорив про необхідність провести «реформу міжнародної фінансової та валютної систем». ПАР, яка приймала у себе саміт, заявила, що питання про єдину валюту БРІКС не стоїть на порядку денному.

Наскільки реальна ідея створення єдиної цифрової валюти БРІКС? Вона цілком може бути реалізована, однак у процесі виникне маса складнощів. Країни БРІКС обговорювали можливість створення цифрового грошового знака ще у 2019 році, і з активізацією зусиль щодо дедоларизації ці плани знову опинилися в центрі уваги. Але для цього блоку необхідно буде створити банківську та фінансову спілки, а також забезпечити міцну взаємодію на макроекономічному рівні.

Більше того, поява єдиної валюти БРІКС призведе до того, що панівні позиції в блоці займе найбільша і найсильніша економіка – Китай. Це змушує нас задуматися, навіщо дрібнішим країнам потрібно прагнути прив'язувати свою грошову політику і багато аспектів фіскальної політики до економіки Китаю.

Більш реальний варіант – це запуск цифрових валют центробанків усіма країнами БРІКС та подальша робота над їх сумісністю. Нині кілька проектів вже експериментують із подібною сумісністю. Наприклад, Банк міжнародних розрахунків запустив проект mBridge, щоб з'ясувати, як можна пов'язати економіки з допомогою цифрових валют центробанків.

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У цьому проекті беруть участь центробанки Таїланду, Гонконгу, материкового Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів. Мета проекту – створення спільної платформи для ефективних та недорогих транскордонних цифрових платежів.

Оскільки більшість країн світу ще тільки мають запустити власні цифрові валюти центробанків, сумісність, мабуть, поки що залишається питанням майбутнього. Однак у цьому випадку Гонконг може відіграти важливу роль.



Валютне управління Гонконгу має солідний досвід у галузі цифрових валют центробанків – і не лише завдяки проекту mBridge. Він бере участь у випробуваннях цифрового юаня, нещодавно запустив пілотний проект e-HKD для створення електронної версії своєї місцевої валюти та бере активну участь у проекті Sela – разом із Банком Ізраїлю та Банком міжнародних розрахунків.

Якщо говорити про сумісність цифрових валют центробанків, досвід Гонконгу може виявитися дуже цінним. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що час для створення єдиної валюти БРІКС – цифрової чи будь-якої іншої – поки не настав. Набагато реалістичніший варіант – запуск цифрових валют центробанків усіма країнами БРІКС та подальша робота над їх сумісністю.

Китай вже перебуває на щабель вище, оскільки вже встиг запустити свій цифровий юань. У свою чергу, це може стимулювати глобальне використання юаня, а ініціатива «Один пояс – один шлях» та Всебічне регіональне економічне партнерство можуть стати ідеальними платформами.

Нагадаємо, раніше стало відомо що країни-члени спільноти БРІКС планують запровадити нову валюту. Активне використання Сполученими Штатами фінансових санкцій та прагнення великих країн, що розвиваються, протистояти домінуючому становищу розвинених економік стимулює пошук альтернатив долара. Це питання було одним із важливих пунктів порядку денного на зустрічі міністрів закордонних справ БРІКС напередодні саміту членів блоку у Південно-Африканській республіці влітку цього року.