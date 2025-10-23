Кабмін спростив процедуру обстеження пошкодженого житла: що змінилося

Уряд дозволив залучати Держкосмос та ЗСУ для оцінки руйнувань і спростив технічні вимоги до фото та відео

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка удосконалює механізм дистанційного обстеження житла, зруйнованого на територіях активних або можливих бойових дій. Тепер для підтвердження факту руйнування можна використовувати супутникові знімки та дані, зібрані підрозділами ЗСУ, а вимоги до фото- та відеофіксації значно спрощено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Документ передбачає залучення Державного космічного агентства для отримання супутникових знімків зруйнованого житла, а також можливість використання даних окремих підрозділів Збройних Сил України для оцінки шкоди на місцях.

Зміни спростили технічні вимоги до фото та відео: скасовано норму про обов’язкову зйомку з трьох ракурсів та зйомку зверху під кутом не більше 20 градусів. Допустима похибка геолокації збільшена з 4 до 10 метрів.

Також постановою передбачено, що у разі наявності матеріалів, які не повністю відповідають технічним вимогам, але в сукупності дозволяють оцінити ступінь пошкодження, їх можна використовувати для прийняття рішення про компенсацію.

Нагадаємо, що для відновлення майна, пошкодженого або зруйнованого під час війни, в Україні діє чіткий алгоритм, затверджений Кабінетом Міністрів. Власники нерухомості можуть скористатися електронною публічною послугою «єВідновлення», яка дозволяє подати документи на компенсацію дистанційно. Порядок надання компенсації поширюється на об’єкти, пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів та диверсій, спричинених збройною агресією РФ.

Верховна Рада ухвалила закон, який надає внутрішньо переміщеним особам пріоритетне право на компенсацію за знищене житло через програму «єВідновлення». Законодавча ініціатива №11028 була підтримана 288 депутатами та передбачає зміни до законів про компенсацію за пошкоджене або знищене майно, а також про забезпечення прав переселенців.