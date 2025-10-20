Суд за нерухомість в курортному Моршині. Державна компанія пішла в суді проти… держави

«Надра України» взялися захищати інтереси приватної фірми, що за безцінь отримала понад 700 м² приміщень у Моршині

Держава через прокуратуру намагається повернути у власність нерухомість, яку кілька років тому державна компанія «Надра України» продала приватному ТОВ «Джерело Єднання» за мізерний 1 млн грн. У судових спорах, які тривають, «Надра України» неочікувано стала на захист «покупця», скерувавши відповідний відзив на позов Офісу генпрокурора у травні поточного року. На момент подачі такого відзову «Надрами» тимчасово керувала колишня перша заступниця Голови правління НАК «Надра України» Ірина Бойко.

У справі № 914/1962/19 прокурор Офісу генпрокурора від імені Кабінету міністрів та Держгеонадр вимагає визнати недійсними договори купівлі-продажу нежитлових приміщень у місті Моршин, укладені у 2007 році між ПРАТ «НАК «Надра України» та ТОВ «Джерело Єднання». Продане майно, за даними слідства, належало державі та було реалізоване за ціною, значно нижчою за ринкову.

Зокрема, у тексті Ухвали Господарського суду м. Львів вказано, що будівлі загальною площею понад 700 м² були продані за 1 млн грн, тоді як ринкова вартість на момент угоди була у кілька разів вищою. Саме тому держава вважає продаж збитковим та вимагає визнати договори недійсним.

Водночас НАК «Надра України», що на 100 % належать державі в особі Держслужби геології та надр України, за дивних обставин, у спорі з самою державою стало на бік приватного покупця та скерувало до суду відзив на захист угоди.

«...спірне нерухоме майно є статутним майном ПрАТ «НАК «Надра України», а не державним, як наголошує Позивач», – йдеться у відзиві державної компанії, де також наводиться й інші аргументи на захист нібито прав ТОВ «Джерело Єднання» на великий майновий комплекс.

Водночас фірма-покупець ТОВ «Джерело Єднання» не має жодного стосунку до надрокористування. А її основним видом діяльності є медичні послуги. Належить компанія особі на ім'я Гріневич Ганна Олегівна.

На момент подачі відзиву на позов Офісу генпрокурора у справі спірного майна в Моршині, НАК «Надра України» тимчасово очолювала колишня перша заступниця Голови правління НАК «Надра України» Ірина Бойко. На цій посаді вона встигла пробути буквально кілька місяців – до призначення чинного керівника НАК Віктора Новікова. Чи продовжує Ірина Бойко й зараз – після описаних подій – працювати в держкомпанії, наразі не відомо.