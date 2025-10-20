Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Суд за нерухомість в курортному Моршині. Державна компанія пішла в суді проти… держави

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Суд за нерухомість в курортному Моршині. Державна компанія пішла в суді проти… держави
фото з відкритих джерел

«Надра України» взялися захищати інтереси приватної фірми, що за безцінь отримала понад 700 м² приміщень у Моршині 

Держава через прокуратуру намагається повернути у власність нерухомість, яку кілька років тому державна компанія «Надра України» продала приватному ТОВ «Джерело Єднання» за мізерний 1 млн грн. У судових спорах, які тривають, «Надра України» неочікувано стала на захист «покупця», скерувавши відповідний відзив на позов Офісу генпрокурора у травні поточного року. На момент подачі такого відзову «Надрами» тимчасово керувала колишня перша заступниця Голови правління НАК «Надра України» Ірина Бойко.

У справі № 914/1962/19 прокурор Офісу генпрокурора від імені Кабінету міністрів та Держгеонадр вимагає визнати недійсними договори купівлі-продажу нежитлових приміщень у місті Моршин, укладені у 2007 році між ПРАТ «НАК «Надра України» та ТОВ «Джерело Єднання». Продане майно, за даними слідства, належало державі та було реалізоване за ціною, значно нижчою за ринкову.

Зокрема, у тексті Ухвали Господарського суду м. Львів вказано, що будівлі загальною площею понад 700 м² були продані за 1 млн грн, тоді як ринкова вартість на момент угоди була у кілька разів вищою. Саме тому держава вважає продаж збитковим та вимагає визнати договори недійсним.

Водночас НАК «Надра України», що на 100 % належать державі в особі Держслужби геології та надр України, за дивних обставин, у спорі з самою державою стало на бік приватного покупця та скерувало до суду відзив на захист угоди.

«...спірне нерухоме майно є статутним майном ПрАТ «НАК «Надра України», а не державним, як наголошує Позивач», – йдеться у відзиві державної компанії, де також наводиться й інші аргументи на захист нібито прав ТОВ «Джерело Єднання» на великий майновий комплекс.

Водночас фірма-покупець ТОВ «Джерело Єднання» не має жодного стосунку до надрокористування. А її основним видом діяльності є медичні послуги. Належить компанія особі на ім'я Гріневич Ганна Олегівна. 

На момент подачі відзиву на позов Офісу генпрокурора у справі спірного майна в Моршині, НАК «Надра України» тимчасово очолювала колишня перша заступниця Голови правління НАК «Надра України» Ірина Бойко. На цій посаді вона встигла пробути буквально кілька місяців – до призначення чинного керівника НАК Віктора Новікова. Чи продовжує Ірина Бойко й зараз – після описаних подій – працювати в держкомпанії, наразі не відомо.

Читайте також:

Теги: нерухомість прокурор послуги майно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реванш прокурорів-інвалідів: як суди «ломають» рішення МОЗ
Прокурори масово повертають собі скасовану інвалідність? Адвокат вказав на прогалини у законодавстві
2 жовтня, 14:35
МОЗ перевіряє 2630 посадовців: хто втратив групи інвалідності
Скільки посадовців втратили групи інвалідності? МОЗ оприлюднив антирейтинг держорганів (документ)
2 жовтня, 20:23
Тунель “Сталінського метро” на Жуковому острові
Прокуратура вимагає від Київради визначити межі заказника «Острів Жуків»
23 вересня, 09:19
Нежитлове приміщення загальною площею майже 75 кв.м, розташоване по вул. Нижній Вал у Подільському районі
Прокуратура вимагає повернути Києву приміщення на Подолі вартістю 6 млн грн
25 вересня, 12:15
Вартість квартири площею 350 кв. м становить $3 млн
«Золота» квартира на Печерську: який вигляд має житло, що продається за $3 млн
1 жовтня, 17:52
Загальна сума збитків бюджету перевищує 6,6 млн грн
Міський голова Вишгорода отримав підозру у розтраті понад 6,6 млн грн
8 жовтня, 13:28
Житло в Україні дорожчатиме: що про це кажуть експерти
Житло в Україні дорожчатиме: що про це кажуть експерти
9 жовтня, 18:25
Олександр Хілик під час обрання запобіжного заходу в Подільському районному суді Києва, 4 жовтня 2025 року
Побиття велосипедиста у Києві: суд змінив запобіжний захід водію Mercedes
13 жовтня, 16:49
Кароль Навроцький повинен був подати декларацію про майно ще перед вступом на посаду президента
Президент Польщі досі не оприлюднив декларацію про майно – у чому проблема
17 жовтня, 12:57

Економіка

Суд за нерухомість в курортному Моршині. Державна компанія пішла в суді проти… держави
Суд за нерухомість в курортному Моршині. Державна компанія пішла в суді проти… держави
Підвищення тарифів «Укренерго» на передачу та диспетчеризацію. ICC Ukraine прогнозувала наслідки
Підвищення тарифів «Укренерго» на передачу та диспетчеризацію. ICC Ukraine прогнозувала наслідки
Американці рятуватимуть українську енергетику? Зеленський назвав ймовірні спільні проєкти
Американці рятуватимуть українську енергетику? Зеленський назвав ймовірні спільні проєкти
Загрози енергетиці. Зеленський розказав, як уряд рятує ситуацію
Загрози енергетиці. Зеленський розказав, як уряд рятує ситуацію
За девʼять місяців ДТЕК виробив 1,8 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку
За девʼять місяців ДТЕК виробив 1,8 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку
Популізм чи необхідність? Бюджетний комітет пропонує перекинути гроші парламентських партій на армію
Популізм чи необхідність? Бюджетний комітет пропонує перекинути гроші парламентських партій на армію

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Сьогодні, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua