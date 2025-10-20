ЗМІ: Російські хакери зламали військові бази Британії та викрали секретні документи

Злам систем відбувся 23 вересня, наразі в інтернет потрапила майже половина викрадених матеріалів

Російські хакери здійснили масштабну кібератаку на британського оборонного підрядника Dodd Group, унаслідок чого вкрадено сотні внутрішніх військових документів щонайменше з восьми об’єктів Королівських ВПС Великої Британії. Про це повідомляє видання Daily Times із посиланням на джерела у британських спецслужбах, передає «Главком».

За інформацією британських медіа, до злому причетне хакерське угруповання Lynx, яке пов’язують із Росією. Удару зазнала компанія Dodd Group, що виконує будівельні та технічні роботи на військових об’єктах за контрактом із Міністерством оборони Великої Британії.

Зокрема, зловмисники отримали доступ до даних із баз Лейкенгет та Мілденхолл, де, за оцінками ЗМІ, можуть зберігатися американські ядерні боєзаряди та базуватися винищувачі США. База Мілденхолл також використовується як об’єкт для танкерної авіації та підрозділів спецпризначення Сполучених Штатів.

Серед викраденого – документи, що стосуються діяльності будівельної корпорації Kier, яка працює на базі Лейкенгет, а також персональні дані: імена працівників і підрядників, номери телефонів, електронні адреси та реєстраційні номери автомобілів. Частину цієї інформації вже оприлюднено в даркнеті.

У Dodd Group підтвердили факт кібератаки, але зазначили, що була скомпрометована лише обмежена частина даних, а всі системи компанії вже захищено. У Міністерстві оборони Британії заявили, що інцидент «активно розслідується».

До слова, російське кібершпигунське угруповання Turla, також відоме як Secret Blizzard, здійснює спроби стеження за іноземними дипломатичними представництвами в Москві, зламує місцевих інтернет-провайдерів і перенаправляє трафік жертв.