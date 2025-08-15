Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Кабмін замінить Верховну Раду? Офіс президента приховав таємний механізм

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін замінить Верховну Раду? Офіс президента приховав таємний механізм
Верховна Рада стає недієздатною, якщо кількість народних депутатів стає меншою, ніж дві третини її конституційного складу – тобто менше 300
фото з відкритих джерел

Сам парламент у 2022 році ухвалив закон, який надає уряду унікальну можливість приймати рішення без оглядки на Раду

У президента є інструмент, який дозволяє передати Кабміну повноваження Верховної Ради, якщо та з якихось причин стане недієздатною. Таку можливість надає закон №7153, який був прийнятий парламентом в березні 2022 року, але досі не підписаний головою держави. Про це йдеться в статті «Главкома» «Розпуск Верховної Ради. Хто поширює чутки і чи реально це?».

Розмови щодо розпуску Верховної Ради активізувалися після скандалу з прийняттям, а потім скасуванням закону, що обмежував повноваження НАБУ та САП. Обурені депутати у внутрішньому чаті фракції емоційно обговорювали можливість саморозпуску парламенту. Так, голова фінансово-податкового комітету Данило Гетманцев написав, що пропонує розпустити Верховну Раду, і згадав про закон 2022 року, яким її повноваження передаються до Кабміну. І судячи з кількості «лайків» під дописом Гетманцева, багатьом «слугам» ця ідея прийшлася до душі. 

Своєю чергою нардеп Дмитро Костюк, який заявив про свій вихід з монобільшості, розповів «Главкому», що керівництво провладної фракції фактично шантажує депутатів розпуском Ради. І таким чином намагається їх дисциплінувати, погрожуючи передати повноваження парламенту до Кабміну.

Пристрасті був змушений заспокоювати голова монобільшості Давид Арахамія, який запевнив, що «жодного плану саморозпуску нема й не було».

Але підстраховка на такий випадок вже існує. Повна назва закону №7153, який надає Кабміну можливість приймати рішення без участі Верховної Ради, – «Про внесення змін до Законів України «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про правовий режим воєнного стану» щодо забезпечення керованості державою в умовах воєнного стану». Він був прийнятий 24 березня 2022 року, ще на початку широкомасштабного вторгнення, але досі не підписаний президентом. Голова держави може це зробити в будь-який момент. 

Законопроєктом вносяться зміни до статті 12 частині 1 закону «Про правовий режим воєнного стану»: «Кабінет Міністрів у разі введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях приймає рішення з усіх питань, що потребують законодавчого врегулювання в умовах воєнного стану, з дотриманням статті 64 Конституції України щодо обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, у тому числі рішення щодо визначення платників податку, об’єктів оподаткування, бази оподаткування, ставок податків, порядку обчислення податків, податкового періоду, строку та порядку сплати податків, строку та порядку подання податкової звітності, податкових пільг та порядку їх застосування».  

Та сама норма закону №7153, яка запускає передачу повноважень від парламенту до Кабміну
Та сама норма закону №7153, яка запускає передачу повноважень від парламенту до Кабміну

Головний автор законопроєкту «слуга народу» Віталій Безгін каже, що актуальність цього проєкту була втрачена з моменту звільнення Київщини та унеможливлення чергового сухопутного наступу на столицю у 2022-му. «Тоді Рада повернулася до регулярної роботи у Києві, – нагадує нардеп. – Утім, ми досі перебуваємо у війні і, ймовірно, нормально, що такий законопроєкт ухвалений і у разі критичної потреби для держави, при його підписанні президентом такий режим роботи може бути застосований».

Нагадаємо, що Верховна Рада стає недієздатною, якщо кількість народних депутатів стає меншою, ніж дві третини її конституційного складу – тобто менше 300. Наразі у ній – історичний антирекорд за кількістю депутатів, їх 397. Тобто якщо близько сотні нардепів складе мандати, парламент не зможе працювати і тоді не лишається варіантів, як включати екстрені механізми на кшталт передачі повноважень парламенту Кабміну. 

Але насправді цей процес – не такий простий. 

По-перше, за те, щоб «дати свободу» кожному колезі, мають проголосувати інші депутати. По-друге, тих, хто обирався за партійними списками, мають заміняти кандидати, які йдуть у списках наступними. Хоча у випадку, якщо мандати здаватимуть мажоритарники, знайти заміну їм за відсутності виборів буде неможливо. У будь-якому разі процес складний і потребує неабиякої координації та політичної волі.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада законопроєкт Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орбан став єдиним лідером ЄС, який не підписав заяву на підтримку України
Орбан пояснив, чому відмовився підписати заяву ЄС щодо України
12 серпня, 12:33
Як зустріч Трампа і Путіна вплине на Україну
Трамп і Путін: велика гра. Чого чекати Україні?
9 серпня, 18:51
Що насправді дала зустріч Путіна з Віткоффом?
Що насправді дала зустріч Путіна з Віткоффом?
8 серпня, 15:41
Коваленко розповів, навіщо Путін задумався про припинення вогню у повітрі
Глава ЦПД пояснив, навіщо Росії потрібне повітряне перемир'я
6 серпня, 13:46
Дмитро Костюк вважає, що не всі його колеги розуміють важливість антикорупційних органів
Нардеп Костюк, що вийшов з монобільшості, пояснив, чому Рада збунтувалася проти НАБУ
4 серпня, 11:04
Вуличні протести в час війни вкрай небезпечні. Але інших шляхів не було...
Вуличні протести в час війни вкрай небезпечні. Але інших шляхів не було...
31 липня, 14:22
Харків виявився найдешевшим містом серед великих українських міст за різними показниками вартості життя
У якому місті України найдешевше жити: рейтинг
25 липня, 05:21
Секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні
Україна запропонувала Росії провести переговори наступного тижня – Зеленський
19 липня, 20:40
Очільник ГУР підкреслив, що партнерство між країнами несе загрозу не лише для України, а й для інших регіонів світу
Співпраця Росії з Північною Кореєю: Буданов розповів про масштаби і наслідки
Вчора, 10:19

Суспільство

Директор санаторію розікрав 78 млн грн на фіктивній реабілітації пацієнтів
Директор санаторію розікрав 78 млн грн на фіктивній реабілітації пацієнтів
У Маріуполі майже висохло Старокримське водосховище, яке є єдиним джерелом водозабезпечення
У Маріуполі майже висохло Старокримське водосховище, яке є єдиним джерелом водозабезпечення
Кабмін замінить Верховну Раду? Офіс президента приховав таємний механізм
Кабмін замінить Верховну Раду? Офіс президента приховав таємний механізм
АРМА виставило на продаж столичну нерухомість Медведчука
АРМА виставило на продаж столичну нерухомість Медведчука
Південні регіони України б’ють десятирічний рекорд подачі зрошувальної води
Південні регіони України б’ють десятирічний рекорд подачі зрошувальної води
«Меркель сказала: Вікторе, у вас погана соціологія». Ющенко розказав, хто породив Путіна
«Меркель сказала: Вікторе, у вас погана соціологія». Ющенко розказав, хто породив Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
26K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
12K
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна
9190
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
7295
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua