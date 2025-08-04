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Нардеп Костюк, що вийшов з монобільшості, пояснив, чому Рада збунтувалася проти НАБУ

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Нардеп Костюк, що вийшов з монобільшості, пояснив, чому Рада збунтувалася проти НАБУ
Дмитро Костюк вважає, що не всі його колеги розуміють важливість антикорупційних органів
фото: Дмитро Костюк

Дмитро Костюк: «До роботи НАБУ є питання»

Народні депутати, які свідомо підтримали закон №12414, що фактично ліквідовував незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП),  не обов'язково є корупціонерами чи людьми, стосовно яких НАБУ відкрило справи. Таку думку висловив нардеп Дмитро Костюк, який оголосив про вихід з монобільшості, в інтерв'ю «Главкому». Він зауважує, що у багатьох його колег дійсно є об'єктивні питання до роботи Бюро. 

На жаль, зазначив обранець, далеко не всі його колеги розуміють, у чому важливість існування в Україні антикорупційних органів. «Але вони можуть дивитися на колег з парламенту, щодо яких є справи НАБУ, і замислюватися: чим цей орган взагалі займається – піаром чи роботою?» – вказав він.

Так, він нагадує, що відкрито декілька кримінальних справ щодо недекларування народними депутатами орендованого житла. «А де тут взагалі корупція? Мою колегу Маргариту Шол НАБУ свого часу оголосило в розшук через це орендоване житло, а вона в той самий день сиділа в парламенті та голосувала законопроєкти. У іншого колеги знайшли якийсь мопед 1987 року, який він не задекларував і навіть забув про його існування», – дивується депутат.

Зараз, вказав він, НАБУ повідомило про 71 справу проти колишніх і нинішніх депутатів, з них 31 – проти колишніх. «Це – хороша статистика, можна похвалити. Але потім, коли розбираєшся в деталях цих справ, то виявляється, що вони розвалюються в судах. Звісно, є питання до незалежності суддів, але до самих судів дійшли одиниці справ», – резюмував Дмитро Костюк.

Зазначимо, народний депутат Дмитро Костюк повідомив про вихід з фракції «Слуга народу». Парламентар наголосив, що не поділяє обмеження незалежності НАБУ і САП, хоча сам підтримав цей законопроєкт. Також він розкритикував деяких парламентарів «Слуги» за їхню позицію, зокрема депутата Максима Бужанського.

Нагадаємо, що 22 липня 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану». Насправді ж у цей закон були вмонтовані норми, які послабили незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У цілому підтримали вказаний Закон 263 народних депутатів.

У частини обранців під час голосування, ймовірно, прослідковувалося вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів. Зокрема, в інтерв’ю ЗМІ директор НАБУ Семен Кривонос заявив: величезна частина народних депутатів, які підтримали зменшення повноважень НАБУ і САП, перебуває в умовах конфлікту інтересів.

«У нас десь близько 40 народних депутатів, яким повідомлено про підозру, а ще ж є фігуранти різних проваджень», – наголосив керівник антикорупційного органу.

31 липня Рада відновила незалежність НАБУ та САП, проголосувавши за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533. Появі цього документа передувала низка акцій-протестів в Україні, заяви критичного змісту з боку міжнародних партнерів.

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Теги: Верховна Рада НАБУ декларація

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