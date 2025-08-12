Орбан пояснив, чому відмовився підписати заяву ЄС щодо України

Орбан став єдиним лідером ЄС, який не підписав заяву на підтримку України

Угорський прем’єр вважає сумним, що ЄС «залишається осторонь»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив своє рішення підписувати спільну заяву лідерів країн Євросоюзу на підтримку України, а також запропонував організувати саміт ЄС з Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його заяву в соцмережі Х.

«Лише за чотири дні до історичного саміту між президентом Трампом і президентом Путіним Європейська рада спробувала опублікувати заяву від імені всіх глав держав і урядів ЄС. Перш ніж ліберально-мейнстрімний хор почне нову інтерпретацію своєї улюбленої мелодії «маріонетка Путіна», я вирішив поділитися тим, чому я не можу підтримати заяву від імені Угорщини», – написав він.

Орбан заявив, що у спільній заяві було зроблено «спробу встановити умови для зустрічі, на яку лідери ЄС не були запрошені». Він вважає «сумним», що Євросоюз залишиться у питанні саміту президента США з російським диктатором «осторонь».

«Єдине, що може погіршити ситуацію, – це якщо ми почнемо давати вказівки. Єдиним розумним кроком для лідерів ЄС є ініціювання саміту ЄС-Росія за прикладом зустрічі США і Росії. Давайте дамо миру шанс», – додав Орбан.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам ЄС та заявив, що закінчення війни має бути «чесним».

Зі свого боку прем'єр Угорщини Віктор Орбан відповів Трампу, що Росію нібито неможливо перемогти у війні, тому що вона цим живе. Він заявив, що РФ – величезна країна, яка перемагає у житті, ведучи війни.