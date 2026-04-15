Курйоз на зустрічі з Лукашенком: співробітник білоруського підприємства почав їсти корм для риб (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Курйоз на зустрічі з Лукашенком: співробітник білоруського підприємства почав їсти корм для риб (відео)
На очах у Лукашенка білоруський чиновник почав їсти корм для форелі
фото: скрин з відео

Інцидент стався під час візиту Лукашенка до одного з рибних господарств Білорусі

Під час візиту самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Могилівської області стався незвичний інцидент. Щоб довести високу якість білоруської продукції, співробітник Білоруської національної біотехнологічної корпорації влаштував публічну дегустацію риб’ячого корму. Курйозний випадок відбувся у рибгоспі «Палуж» у Краснопільському районі, інформує «Главком».

Спілкуючись із Лукашенком про перспективи імпортозаміщення та якість кормів для цінних порід риб, представник біотехнологічної корпорації вирішив не обмежуватися словами. Він продемонстрував гранули корму для форелі, після чого впевнено відправив жменю продукції до рота.

Варто зауважити, що Лукашенко не оцінив такий відчайдушний хід представника компанії. На відео чути, як самопроголошений президент відмовляв його від такого кроку. Хоча деякі з оточення Лукашенка предрікали його подальшу долю. «Карпом станеш», – жартували чоловіки.

«Главком» писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко подарував Кім Чен Ину білоруський автомат під час свого візиту до КНДР. Також Лукашенко презентував лідерові КНДР шоколад, білоруський зефір, чорний хліб, міцні напої, шкатулку для його доньки й золотий букет для дружини.

Нагадаємо, у Білорусі кавовий напій американо хочуть перейменувати. Таку ідею запропонував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. На одному із заходів, коли Олександру Лукашенко пропонували зробити каву та обрати американо, він заявив, що варто змінити назву цього напою на білоруську. Також політик заявив, що в закладах Білорусі варто поки що залишити назву «американо», але в дужках поруч з новою назвою «чорна кава». Таку альтернативу назві  «американо» запропонував Лукашенко.

Читайте також:

Читайте також

Поліція вкотре нагадує, що під час нересту діють суворі обмеження
На Київщині двоє рибалок попалися на браконьєрстві: яке покарання на них чекає
8 квiтня, 16:31
Тривалість заборони може відрізнятися залежно від регіону
Із 10 квітня на Дніпрі, Десні та ключових водосховищах стартує нерестова заборона
8 квiтня, 07:00
Очільник Білорусі заявив, що Мінськ нібито не хоче війни
Білорусь готується до війни – Лукашенко
1 квiтня, 15:34
Порушення правил рибальства карається штрафом або притягненням до кримінальної відповідальності
На Київщині починається весняно-літня нерестова заборона на вилов риби
30 березня, 08:15
Календар рибалки на квітень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Календар рибалки на квітень 2026 року: коли і на що клює найкраще
26 березня, 21:15
Візит Білоруського диктатора до Пхеньяна триватиме два дні
Лукашенко вперше прибув до Північної Кореї
26 березня, 06:17
Вашингтон намагається віддалити Лукашенка від російського диктатора Володимира Путіна
Лукашенко анонсував «велику угоду» зі США після переговорів з посланцем Трампа
20 березня, 18:20
Прокурори збирають докази та встановлюють причетність білоруської верхівки до можливих злочинів
Міжнародний кримінальний суд розслідує злочини білоруської влади: чи можливий арешт Лукашенка
19 березня, 18:19
Лукашенко зустрівся зі спеціальним посланцем США Коулом
Спецпосланець Трампа приїхав на переговори до Лукашенка
19 березня, 12:04

Росія «затримала» Дмитра Гордона (фото)
Росія «затримала» Дмитра Гордона (фото)
Курйоз на зустрічі з Лукашенком: співробітник білоруського підприємства почав їсти корм для риб (відео)
Курйоз на зустрічі з Лукашенком: співробітник білоруського підприємства почав їсти корм для риб (відео)
Росія дісталася до Швеції. Хакери атакували теплоелектростанцію
Росія дісталася до Швеції. Хакери атакували теплоелектростанцію
Норвегія озвучила терміни готовності F-16 для України
Норвегія озвучила терміни готовності F-16 для України
ГУР і СБУ назвали військових РФ, які атакували друкарню в Харкові
ГУР і СБУ назвали військових РФ, які атакували друкарню в Харкові
Фото Трампа в образі Ісуса викликало хвилю критики
Фото Трампа в образі Ісуса викликало хвилю критики

Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Сьогодні, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
