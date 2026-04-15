Курйоз на зустрічі з Лукашенком: співробітник білоруського підприємства почав їсти корм для риб (відео)

Інцидент стався під час візиту Лукашенка до одного з рибних господарств Білорусі

Під час візиту самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Могилівської області стався незвичний інцидент. Щоб довести високу якість білоруської продукції, співробітник Білоруської національної біотехнологічної корпорації влаштував публічну дегустацію риб’ячого корму. Курйозний випадок відбувся у рибгоспі «Палуж» у Краснопільському районі, інформує «Главком».

Спілкуючись із Лукашенком про перспективи імпортозаміщення та якість кормів для цінних порід риб, представник біотехнологічної корпорації вирішив не обмежуватися словами. Він продемонстрував гранули корму для форелі, після чого впевнено відправив жменю продукції до рота.

Сотрудник Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) начал есть корм для рыбы на встрече с Лукашенко



Таким образом он хотел подтвердить качество продукции. pic.twitter.com/rIELT1A82M — Сharter97.org (@charter_97) April 14, 2026

Варто зауважити, що Лукашенко не оцінив такий відчайдушний хід представника компанії. На відео чути, як самопроголошений президент відмовляв його від такого кроку. Хоча деякі з оточення Лукашенка предрікали його подальшу долю. «Карпом станеш», – жартували чоловіки.

