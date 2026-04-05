Яке релігійне свято відзначається 6 квітня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 6 квітня 2026: традиції та молитва
Свята 6 квітня в церковному календарі – День пам’яті святого Методія, вчителя слов’ян, та святого Євтихія, архієпископа Константинопольського

6 квітня православна церква вшановує пам'ять святого рівноапостольного Методія та святителя Євтихія. Це свято присвячене просвітництву слов’янських народів та непохитній вірі ієрарха, який боровся за чистоту християнського вчення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 6 квітня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого Методія, вчителя слов’ян

6 квітня церква згадує святого рівноапостольного Методія, який разом зі своїм братом Кирилом став основоположником слов'янської писемності. Народившись у Фессалоніках, Методій спочатку обрав військову кар'єру, але згодом прийняв чернецтво на горі Олімп. Разом із братом він здійснив переклад Святого Письма слов'янською мовою, що мало вирішальне значення для поширення християнства та освіти. Методій став першим архієпископом Моравії, де попри переслідування та ув'язнення продовжував проповідувати слово Боже до самої смерті у 885 році.

Початок страсного тижня

Страсний тиждень, або Страсна седмиця – тиждень перед Великоднем. Це особливий період, коли християни згадують про останні дні земного життя Ісуса Христа. 

«Страсті» з церковнословянської означає «страждання». Тож «страсті Христові» – це страждання Сина Божого перед розп'яттям. Страсний тиждень присвячений останнім дням життя Христа, його земним стражданням, розп'яттю та похованню. На цей тиждень випадають найсуворіші обмеження.

У Страсну седмицю віряни готуються до Світлого Христового Воскресіння.

Кожен день Страсного тижня має своє значення і називається Великим. У храмах на цьому тижні не відзначаються дні святих, не проводяться вінчання та хрещення, адже проходять урочисті служби та підготовка до Великодня.

Молитви дня

О, преславний святителю Методію, вчителю слов’ян і ревний проповіднику істини! Молимо тебе: поглянь на нас, що до твого заступництва вдаємося. Випроси у Господа для народу нашого єдність, мудрість та міцність у вірі. Допоможи нам берегти слово Боже у серцях наших і жити за Його заповідями. Нехай твої молитви захистять нас від усякого зла, невігластва та розбрату.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, яким буде врожай та літо:

  • Якщо день видався тихим і безвітряним – очікуйте багатого врожаю ранніх ярих культур.
  • Ранковий туман 6 квітня віщує суху і ясну погоду до кінця місяця.
  • Якщо береза розпустилася раніше за вільху – літо буде сонячним і посушливим.
  • Морозний ранок цього дня обіцяє щедрий врожай вівса та гречки.

Цей день вважався сприятливим для прибирання в оселі та підготовки до польових робіт.

