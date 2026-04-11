11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони

Свята 11 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

11 квітня у світі відзначають Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів

Ця пам’ятна дата встановлена на честь повстання в'язнів концтабору Бухенвальд, яке відбулося 11 квітня 1945 року. Це день вшанування пам’яті всіх, хто загинув у «таборах смерті», та визнання мужності тих, хто вижив.

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона

Дата обрана на честь дня народження Джеймса Паркінсона, англійського лікаря, який першим описав це захворювання. Метою дня є підвищення обізнаності суспільства про недугу, підтримка хворих та їхніх родин, а також сприяння науковим дослідженням для пошуку лікування.

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського

11 квітня православна церква вшановує пам'ять святого Антипи, учня святого апостола Івана Богослова. Антипа був єпископом церкви в Пергамі (сучасна Туреччина) за часів правління імператора Доміціана.

Він прославився своєю непохитною вірою та відмовою приносити жертви язичницьким богам. Коли язичники схопили Антипу, вони кинули його у розпеченого мідного бика, де зазвичай спалювали жертви. Перебуваючи у вогні, святий спокійно молився Богу, доки не віддав душю. Християни поховали його тіло, яке, за переказами, залишилося неушкодженим. Святий Антипа вважається заступником і зцілителем, до якого особливо часто звертаються з молитвами про позбавлення від зубного болю.

Народні вірування та прикмети

За народними спостереженнями, цей день називали «Антипом-Водогоном», оскільки зазвичай у цей час починався активний розлив річок:

Якщо річки до цього дня не розкрилися від льоду – весна буде пізньою, а літо прохолодним;

Дощ на Антипа обіцяє багатий врожай грибів наприкінці літа;

Якщо вранці небо червоне – чекайте на вітряну та дощову погоду протягом тижня;

Зацвіла верба – пора виставляти вулики на пасіку;

Почалися грози – буде гарний врожай горіхів.

Історичні події

1241 – військо угорського короля Бели IV розбите ханом Батиєм

1597 – у Варшаві страчено козацького отамана Северина Наливайка.

1713 – укладенням Утрехтського миру завершується війна за спадок іспанської корони між Францією з одного боку та морськими державами Великою Британією та Нідерландами, а також Савойєю, Португалією та Прусією – з другого. За цим договором Велика Британія отримує Гібралтар.

1847 – відкрилося засідання першого прусського парламенту (ландтагу).

1867 – Росія продала США Аляску та Алеутські острови.

1894 – Велика Британія оголосила протекторат над Угандою.

1909 – на викупленій у бедуїнів землі біля Яффи єврейськими переселенцями другої алії засноване місто Тель-Авів.

1921 – утворено емірат Трансйорданію у складі Британського мандату в Палестині.

1945 – радянською владою заарештовано митрополита Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого, єпископів Никиту Будку, Миколая Чарнецького, Григорія Хомишина та Івана Латишевського, а також ряд католицьких владик.

1945 – Різня в Березці, винищення українського населення села Березка, здійснене польськими підрозділами Армії Крайової, Батальйонів хлопських та селянами-поляками з навколишніх сіл.

1945 – Третя армія США визволила нацистський концтабір Бухенвальд, контроль над яким вже захопили повсталі на той час в'язні.

1992 – Президенти Росії та України призупинили дію указів про передачу Чорноморського флоту під юрисдикцію своїх країн. Почались тривалі російсько-українські переговори про статус флоту і його дислокацію.

2008 – вперше за історію незалежної України було визначено 100 великих українців. Відбулося це з 21:35 у прямому ефірі телеканалу «Інтер».

2014 – проросійськими бойовиками захоплено місто Слов'янськ Донецької області.

Іменини

День ангела святкують: Антип, Іван, Яків, Микола, Григорій.