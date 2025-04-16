Втрати ворога станом на 16 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів та 87 артсистем
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 16 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 16 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 16 квітня втратила:
- особового складу – близько 936210 (+1050) осіб,
- танків – 10638 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 22163 (+13) од,
- артилерійських систем – 26377 (+87) од,
- РСЗВ – 1364 (+0) од,
- засоби ППО – 1132 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32837 (+146),
- крилаті ракети – 3145 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 44472 (+133) од,
- спеціальна техніка – 3804 (+3).
Активність флоту окупантів станом на 16 квітня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п’ять суден, з них два продовжили рух з протоки Босфор.
Як відомо, триває 1148-й день повномасштабної війни в Україні.
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