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Втрати ворога станом на 16 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 16 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку року втратила в Україні 26377 артилерійських систем
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів та 87 артсистем

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 16 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 16 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 16 квітня втратила:

  • особового складу – близько 936210 (+1050) осіб,
  • танків – 10638 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 22163 (+13) од,
  • артилерійських систем – 26377 (+87) од,
  • РСЗВ – 1364 (+0) од,
  • засоби ППО – 1132 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 32837 (+146),
  • крилаті ракети – 3145 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 44472 (+133) од,
  • спеціальна техніка – 3804 (+3).
Втрати ворога станом на ранок 16 квітня
Втрати ворога станом на ранок 16 квітня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 16 квітня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п’ять суден, з них два продовжили рух з протоки Босфор. 
Активність ворожого флоту станом на ранок 16 квітня
Активність ворожого флоту станом на ранок 16 квітня
ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1148-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти Генштаб втрати Чорне море Азовське море

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