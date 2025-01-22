РФ знову просунулась на Донеччині – DeepState

Ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Воздвиженки, Слов'янки та Срібного

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, Сили оборони України відкинули противника біля Шевченко та в Удачному на Донеччині.

Проте ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Воздвиженки, Слов'янки та Срібного.

Нагадаємо, триває 1064-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 109 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Противник завдав двох ракетних та 52 авіаційних ударів із застосуванням чьотирьох ракет та 64 КАБ, 1051 удар дронами-камікадзе та здійснив майже 5 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Аналітики ISW також підтвердили, що українські бійці відновили втрачені позиції під Покровськом. Водночас армія РФ просунулась в Курській області та поблизу Часового Яру, Покровська та Курахового. Окупантам вдалось просунутися поблизу Торецька, Покровська та Курахового.